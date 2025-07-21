Trakya'da Sıcak Hava Etkisini Gösteriyor

Trakya'da Sıcak Hava Dalgası Etkili

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan sıcak hava, bölgedeki günlük yaşamı zorlaştırıyor. Edirne'de sıcaklıklar 38 dereceye ulaşırken, bu durum özellikle cadde ve sokaklarda insan hareketliliğini ciddi oranda azalttı.

Cadde ve sokaklar boş kalırken, Saraçlar Caddesi ve Selimiye Meydanı gibi yoğun bölgelerde de yoğunluk gözle görülür şekilde azaldı. Sıcaklardan korunmak isteyen vatandaşlar, gölgelik alanlar ile park ve bahçelerde serinleme yolları aradı.

Kırklareli ve Tekirdağ'da Hava Durumu

Kırklareli'nde hava sıcaklığı öğle saatlerinde 33 dereceye ulaştı. Bunun sonucunda cadde ve sokaklar bir önceki güne göre daha ıssız bir kimliğe büründü. Birçok vatandaş, ağaçlık alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.

Güvercinler ise Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki süs havuzlarında serinleyerek bu sıcak havadan nasibini aldı. Öte yandan Tekirdağ'da sıcaklık 31 dereceye ulaştı ve halk, park, bahçe ile cami avlusu gibi serin yerlerde zaman geçiriyor. Bazı vatandaşlar, Altınova, Değirmenaltı ve Kumbağ sahillerinde denize girerek serinlemeye çalıştı.

Uzmanlar, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının daha da artacağı uyarısında bulunuyor.

Edirne'de etkili olan sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Bunaltıcı sıcaktan korunmak isteyenler gölgelik alanlar ile park ve bahçelerde serinledi.

Edirne'de etkili olan sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Bunaltıcı sıcaktan korunmak isteyenler gölgelik alanlar ile park ve bahçelerde serinledi.