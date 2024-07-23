Trakya'daki Nehirlerin Kuraklık ve Aşırı Sıcaklıklardan Etkilenmesi

Trakya Nehirleri ve Kuraklık Tehlikesi

Doç. Dr. Musa Uludağ, Trakya Üniversitesi Doğal Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, bölgedeki akarsuların kış kuraklığı ve yer altı sularının yoğun kullanımı nedeniyle büyük bir tehdit altında olduğunu ifade etti. Uludağ, bu durumun özellikle Meriç, Tunca, Arda ve Ergene nehirlerini etkilediğini belirtti.

İklim Değişikliği ve İnsan Etkileri

Uludağ, iklim değişikliği, doğal yaşamın bozulması, geniş alanlardaki ormansızlaşma ve hızlı şehirleşmenin akarsuların yapısını olumsuz yönde etkilediğini vurguladı. "Akarsular, yer altı su seviyesinin doygunluğa ulaşmasıyla akışa geçebilir. Ancak bu seviyeyi etkileyen en büyük kaynak kış aylarındaki kar yağışlarıdır," dedi.

Yıllar itibarıyla yarar sağlanan Rodop Dağları gibi dağlık alanlarda kar yağışlarının azaldığını kaydeden Uludağ, "Bu durum nehirlerin yeterli suya ulaşamamasıyla sonuçlanıyor. Halihazırda yağan kar, hızlı bir şekilde eriyor," şeklinde açıklama yaptı.

Aşırı Su Kullanımının Etkileri

Uludağ, yer altı sularının aşırı kullanımının nehirlerdeki su seviyelerinin düşmesine neden olduğunu ifade etti. "Tarım, evsel ve sanayi amaçlı derin sondajlar yer altı kaynaklarını olumsuz etkiliyor. Bu durum, akarsuların beslenmesinde kaynak dengesizliğine yol açıyor," diye belirtti. Ayrıca, son 40 yılda Trakya'da ortalama sıcaklıkların 2 derece arttığını ve bu artışın buharlaşmayı artırarak durumu daha da kötüleştirdiğine dikkat çekti.

Barajların Rolü

Uludağ, Bulgaristan sınırındaki barajların da Meriç, Arda ve Tunca nehirlerinin su seviyelerini düşürdüğünün altını çizdi.

Sonuç ve İstatistikler

Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre Tunca Nehri'nin debisi saniyede 3 metreküp, Meriç'in 53 metreküp ve Ergene'nin 6 metreküp olarak ölçüldü. Kuraklık nedeniyle Meriç ve Tunca'da kontrollü sulamaya geçildi.

Kış aylarındaki yetersiz kar yağışları, yaz aylarındaki aşırı sıcaklar ve yer altı sularının yoğun kullanımı Trakya'daki nehirlerin akış dengelerini bozuyor.

Kış aylarındaki yetersiz kar yağışları, yaz aylarındaki aşırı sıcaklar ve yer altı sularının yoğun kullanımı Trakya'daki nehirlerin akış dengelerini bozuyor.

Kış aylarındaki yetersiz kar yağışları, yaz aylarındaki aşırı sıcaklar ve yer altı sularının yoğun kullanımı Trakya'daki nehirlerin akış dengelerini bozuyor.

Kış aylarındaki yetersiz kar yağışları, yaz aylarındaki aşırı sıcaklar ve yer altı sularının yoğun kullanımı Trakya'daki nehirlerin akış dengelerini bozuyor.

Kış aylarındaki yetersiz kar yağışları, yaz aylarındaki aşırı sıcaklar ve yer altı sularının yoğun kullanımı Trakya'daki nehirlerin akış dengelerini bozuyor.

Kış aylarındaki yetersiz kar yağışları, yaz aylarındaki aşırı sıcaklar ve yer altı sularının yoğun kullanımı Trakya'daki nehirlerin akış dengelerini bozuyor.

Kış aylarındaki yetersiz kar yağışları, yaz aylarındaki aşırı sıcaklar ve yer altı sularının yoğun kullanımı Trakya'daki nehirlerin akış dengelerini bozuyor.

Kış aylarındaki yetersiz kar yağışları, yaz aylarındaki aşırı sıcaklar ve yer altı sularının yoğun kullanımı Trakya'daki nehirlerin akış dengelerini bozuyor.

Kış aylarındaki yetersiz kar yağışları, yaz aylarındaki aşırı sıcaklar ve yer altı sularının yoğun kullanımı Trakya'daki nehirlerin akış dengelerini bozuyor.

Kış aylarındaki yetersiz kar yağışları, yaz aylarındaki aşırı sıcaklar ve yer altı sularının yoğun kullanımı Trakya'daki nehirlerin akış dengelerini bozuyor.