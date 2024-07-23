Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Trakya'daki Nehirlerin Kuraklık ve Aşırı Sıcaklıklardan Etkilenmesi

Trakya'daki nehirler, kış kuraklığı ve yer altı suyu kullanımına bağlı olarak dengesini kaybediyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 10:47
Trakya'daki Nehirlerin Kuraklık ve Aşırı Sıcaklıklardan Etkilenmesi

Trakya Nehirleri ve Kuraklık Tehlikesi

Doç. Dr. Musa Uludağ, Trakya Üniversitesi Doğal Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, bölgedeki akarsuların kış kuraklığı ve yer altı sularının yoğun kullanımı nedeniyle büyük bir tehdit altında olduğunu ifade etti. Uludağ, bu durumun özellikle Meriç, Tunca, Arda ve Ergene nehirlerini etkilediğini belirtti.

İklim Değişikliği ve İnsan Etkileri

Uludağ, iklim değişikliği, doğal yaşamın bozulması, geniş alanlardaki ormansızlaşma ve hızlı şehirleşmenin akarsuların yapısını olumsuz yönde etkilediğini vurguladı. "Akarsular, yer altı su seviyesinin doygunluğa ulaşmasıyla akışa geçebilir. Ancak bu seviyeyi etkileyen en büyük kaynak kış aylarındaki kar yağışlarıdır," dedi.

Yıllar itibarıyla yarar sağlanan Rodop Dağları gibi dağlık alanlarda kar yağışlarının azaldığını kaydeden Uludağ, "Bu durum nehirlerin yeterli suya ulaşamamasıyla sonuçlanıyor. Halihazırda yağan kar, hızlı bir şekilde eriyor," şeklinde açıklama yaptı.

Aşırı Su Kullanımının Etkileri

Uludağ, yer altı sularının aşırı kullanımının nehirlerdeki su seviyelerinin düşmesine neden olduğunu ifade etti. "Tarım, evsel ve sanayi amaçlı derin sondajlar yer altı kaynaklarını olumsuz etkiliyor. Bu durum, akarsuların beslenmesinde kaynak dengesizliğine yol açıyor," diye belirtti. Ayrıca, son 40 yılda Trakya'da ortalama sıcaklıkların 2 derece arttığını ve bu artışın buharlaşmayı artırarak durumu daha da kötüleştirdiğine dikkat çekti.

Barajların Rolü

Uludağ, Bulgaristan sınırındaki barajların da Meriç, Arda ve Tunca nehirlerinin su seviyelerini düşürdüğünün altını çizdi.

Sonuç ve İstatistikler

Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre Tunca Nehri'nin debisi saniyede 3 metreküp, Meriç'in 53 metreküp ve Ergene'nin 6 metreküp olarak ölçüldü. Kuraklık nedeniyle Meriç ve Tunca'da kontrollü sulamaya geçildi.

Kış aylarındaki yetersiz kar yağışları, yaz aylarındaki aşırı sıcaklar ve yer altı sularının yoğun...

Kış aylarındaki yetersiz kar yağışları, yaz aylarındaki aşırı sıcaklar ve yer altı sularının yoğun kullanımı Trakya'daki nehirlerin akış dengelerini bozuyor.

Kış aylarındaki yetersiz kar yağışları, yaz aylarındaki aşırı sıcaklar ve yer altı sularının yoğun...

Kış aylarındaki yetersiz kar yağışları, yaz aylarındaki aşırı sıcaklar ve yer altı sularının yoğun kullanımı Trakya'daki nehirlerin akış dengelerini bozuyor.

Kış aylarındaki yetersiz kar yağışları, yaz aylarındaki aşırı sıcaklar ve yer altı sularının yoğun...

Kış aylarındaki yetersiz kar yağışları, yaz aylarındaki aşırı sıcaklar ve yer altı sularının yoğun kullanımı Trakya'daki nehirlerin akış dengelerini bozuyor.

Kış aylarındaki yetersiz kar yağışları, yaz aylarındaki aşırı sıcaklar ve yer altı sularının yoğun...

Kış aylarındaki yetersiz kar yağışları, yaz aylarındaki aşırı sıcaklar ve yer altı sularının yoğun kullanımı Trakya'daki nehirlerin akış dengelerini bozuyor.

Kış aylarındaki yetersiz kar yağışları, yaz aylarındaki aşırı sıcaklar ve yer altı sularının yoğun...

Kış aylarındaki yetersiz kar yağışları, yaz aylarındaki aşırı sıcaklar ve yer altı sularının yoğun kullanımı Trakya'daki nehirlerin akış dengelerini bozuyor.

Kış aylarındaki yetersiz kar yağışları, yaz aylarındaki aşırı sıcaklar ve yer altı sularının yoğun...

Kış aylarındaki yetersiz kar yağışları, yaz aylarındaki aşırı sıcaklar ve yer altı sularının yoğun kullanımı Trakya'daki nehirlerin akış dengelerini bozuyor.

Kış aylarındaki yetersiz kar yağışları, yaz aylarındaki aşırı sıcaklar ve yer altı sularının yoğun...

Kış aylarındaki yetersiz kar yağışları, yaz aylarındaki aşırı sıcaklar ve yer altı sularının yoğun kullanımı Trakya'daki nehirlerin akış dengelerini bozuyor.

Kış aylarındaki yetersiz kar yağışları, yaz aylarındaki aşırı sıcaklar ve yer altı sularının yoğun...

Kış aylarındaki yetersiz kar yağışları, yaz aylarındaki aşırı sıcaklar ve yer altı sularının yoğun kullanımı Trakya'daki nehirlerin akış dengelerini bozuyor.

Kış aylarındaki yetersiz kar yağışları, yaz aylarındaki aşırı sıcaklar ve yer altı sularının yoğun...

Kış aylarındaki yetersiz kar yağışları, yaz aylarındaki aşırı sıcaklar ve yer altı sularının yoğun kullanımı Trakya'daki nehirlerin akış dengelerini bozuyor.

Kış aylarındaki yetersiz kar yağışları, yaz aylarındaki aşırı sıcaklar ve yer altı sularının yoğun...

Kış aylarındaki yetersiz kar yağışları, yaz aylarındaki aşırı sıcaklar ve yer altı sularının yoğun kullanımı Trakya'daki nehirlerin akış dengelerini bozuyor.

İLGİLİ HABERLER

Nüfus kayıtlarına göre Türkiye'de en popüler soyadlar işte Türkiye'nin ilk 50'si!

O üniversite Ankara, İstanbul, Bursa, Adana ve İzmir'de 47 bin TL ile personel alım ilanı açtı! Hemen e-Devlet'ten başvurun

En az lise mezunu kadın/erkek 2500 polis alımı yapılacak! 2024 PMYO başvuruları başladı

İlkokul mezunlarına iş fırsatı doğdu! KPSS, diploma şartı yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emeklilere kritik uyarı: yüzde 30 kayıp olmaması için bu tarihi kaçırmayın!

Emekliye 6'lı destek paketi ile ilgili yenilikler: Maaş zammı ve Emeklikart ile ilgili ayrıntılar gündemde

O banka herkesi ev sahibi yapacak! 3 farklı konut kredisi, esnek ödeme seçenekleri ile hayalinizdeki eve sahip olun

Çalışan, emekli farkı yok! İş Bankası'ndan tek seferlik 25.000 TL kredi!

En az lise mezunu kadın/erkek 2500 polis alımı yapılacak! 2024 PMYO başvuruları başladı

O üniversite Ankara, İstanbul, Bursa, Adana ve İzmir'de 47 bin TL ile personel alım ilanı açtı! Hemen e-Devlet'ten başvurun

Bu hastalık ellerden bulaşıyor! Eğer bu belirtiler varsa geçmiş olsun

Tercih yapacaklar dikkat! İşsiz bırakmayacak 5 meslek ve bölüm

Nüfus kayıtlarına göre Türkiye'de en popüler soyadlar işte Türkiye'nin ilk 50'si!

İlkokul mezunlarına iş fırsatı doğdu! KPSS, diploma şartı yok

Devlet tek seferlik 8.367 TL ödüyor! Gençlere cep harçlığı gibi destek

Şarta uyana iki maaş birden! Devletten sürpriz ödeme müjdelendi