Trakya Sınır Kapılarında Gurbetçi Sezonu Rekoru

Trakya Sınır Kapılarında Gurbetçi Sezonu Başladı

Trakya'daki sınır kapılarında bu yıl, gurbetçi sezonu süresince kaydedilen yolcu girişi rekor kırdı. Gelen verilere göre, 22 Haziran ile 15 Eylül tarihleri arasında olan dönemde yaklaşık 2 milyon 820 bin yolcu giriş yaptı.

Sınır Kapılarında Yoğun Trafik

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olan Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala, Pazarkule ve Dereköy sınır kapıları, bu yıl yoğun bir gurbetçi trafiği yaşadı. Özellikle Kapıkule, binek araç ve yolcu girişleri bakımından en yoğun olan sınır kapısı oldu.

Geçmiş Verilere Bakış

Son altı yılın verileri incelendiğinde, bu yılın gurbetçi sezonunda en fazla yolcu girişinin gerçekleştiği gözlemleniyor. 2019 yılında 2 milyon 191 bin yolcu gelirken, bu sayı 2020 yılında Kovid-19 pandemisinin etkisiyle 771 bine kadar düşmüştü. 2021 yılında sayı 1 milyon 762 bine yükselmiş, 2022’de 2 milyon 489 bin, geçen yıl ise 2 milyon 720 bin 35 kişi ülkeye giriş yapmıştı.

Kapıkule'nin Önemi

Meydana gelen bu veriler ışığında, her geçen yıl artış gösteren araç ve yolcu girişlerinin, özellikle Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yapıldığı dikkat çekiyor. Bu durum, Trakya'nın önemli bir geçiş noktası olma özelliğini pekiştiriyor.