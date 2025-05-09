Trakya Üniversitesi Öğrencileri, Ameliyathane Tekstil Ürünleri Üretiyor

Öğrencilerden Sosyal Sorumluluk Projesi

Trakya Üniversitesi Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri, üniversite hastanesinin ihtiyaç duyduğu ameliyathane tekstillerini üreterek dikkat çekiyor. Sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirilen bu proje, Giyim Üretim Teknolojisi Programı öğrencileri tarafından yürütülüyor.

Üretim Süreci ve Elde Edilen Sonuçlar

Trakya Üniversitesinin altyapı proje desteğiyle kurulan atölyede, öğretim üyeleri Doç. Dr. Nilgün Becenen ve Dr. Öğr. Üyesi Hayri Şen yönetiminde 15 öğrenci görev alıyor. Öğrenciler, hastaneden temin edilen kumaşlarla şimdiye kadar 550 delikli ameliyathane örtüsü, 250 sedye örtüsü, 100 kum torbası, 100 yastık kılıfı, 50 alet örtüsü ve 200 çanta üretti.

Atölye Çalışmaları ve Kalite Kontrol

Atölyede fabrika tipi bant sistemiyle yürütülen çalışmalarda, öğrenciler dönüşümlü olarak kalıp hazırlama, kesim, overlok, dikiş, ütü, kalite kontrol ve ambalajlama gibi üretim aşamalarında görev alıyor.

Rektör Yardımcısı ve Hastane Başhekiminden Değerlendirme

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, öğrencilerin katkısının hem ekonomik hem de sosyal anlamda önemli olduğunu vurguladı. Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alkin Çolak ise, öğrencilerin üretiminin hastane giderlerini düşürdüğünü belirterek, 'Teknik Bilimler MYO öğrencilerinin katkısı, dışa bağımlılığın azaltılması açısından büyük önem taşıyor. Emeği geçen tüm öğrenci ve öğretim görevlilerine teşekkür ediyorum' dedi.

Öğrenirken Üretme Alışkanlığı

Giyim Üretim Teknolojisi Programı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nilgün Becenen, öğrencilerin bu süreç sayesinde öğrenirken üretim yapma alışkanlığını kazandığını kaydetti.

Trakya Üniversitesi Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri, üniversite hastanesinin ihtiyaç duyduğu ameliyathane tekstillerini üretiyor.

Trakya Üniversitesi Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri, üniversite hastanesinin ihtiyaç duyduğu ameliyathane tekstillerini üretiyor.