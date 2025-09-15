Trakya Üniversitesi Zeynep-Mustafa Taş Uygulama Anaokulu Törenle Açıldı — 73 Günde Tamamlandı

Trakya Üniversitesi Zeynep-Mustafa Taş Uygulama Anaokulu Törenle Açıldı

Açılışa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz katıldı; okul 73 günde tamamlandı

Trakya Üniversitesi İsmail Hakkı Tonguç Yerleşkesi'nde, Trakya Üniversitesi Zeynep-Mustafa Taş Uygulama Anaokulu düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ile protokol üyeleri katıldı.

Açılış konuşmasında Nazif Yılmaz, okulun 73 gün gibi kısa bir sürede inşa edilmesinin örnek bir çalışma olduğunu vurguladı. Okulun mimarisinin petek şeklinde olmasını özel bir anlam taşıdığına değinen Yılmaz, “Petek başlı başına bir metafor. Bu petekte arılar var elbette o arıları yetiştirecek olan hocalar var, yaklaşık 20 akademisyenimizin bulunduğu bir danışma kurulu var. Dolayısıyla burası eğitim fakültemizin uygulama gerçekleştirebileceği bir anaokulu. Yani teoriden pratiğe, bilgiden uygulamaya aslında bir proje burada gerçekleştirilmiş olacak.” dedi.

Yılmaz, akademisyenlerin makalelerinde ve tezlerinde ortaya koydukları yaklaşımları anaokulunda test etme imkânı bulacaklarını belirtti. Ayrıca okulda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile okul öncesi programlarının uygulanıp değerlendirilebileceğini ve Erdem Değer Eylem Modeli çerçevesinde çocuklarda zihin-gönül birlikteliği sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Yılmaz sözlerine şöyle devam etti: “Bunu da hocalarımız ben inanıyorum ki burada gerçekleştirecekler. Sonra buradan yetişen arılarımız Türkiye'mizi bir petek gibi görerek bulundukları konumda gerek kendi iç dünyalarında gerekse hayattaki rolleri içerisinde ülkemizi ilmek ilmek dokuyacaklar ve insanlığa hizmet edecekler.” Yılmaz, anaokulunu yaptıran Zeynep ve Mustafa Taş çiftine de teşekkür etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer törende, insanların hayattaki en önemli amacının eser bırakmak olduğunu vurgulayarak, “Bu eser özellikle gençlerimize, yavrularımıza, geleceğimizi emanet edeceğimiz bir nesle ait olursa bu çok daha anlamlı.” dedi. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise devlet-millet iş birliğinin güzel bir örneği olarak hayırseverlere teşekkür etti.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, insanın akılsal gelişiminin 1 ve 5 yaş arasında olduğunu belirterek bu nedenle okul öncesi bir eğitim kurumunu hayata geçirdiklerini söyledi. Hayırsever Mustafa Taş da uzun süredir kurduğu okul yaptırma hayalini gerçekleştirmesi için yer tahsisi yapan Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler'e teşekkür etti.

Tören kapsamında hayırseverlere teşekkür belgeleri takdim edildi; anaokulu gezisi ve fidan dikimi ile program sona erdi.

Okul, 3 anasınıfı bulunan ve 385 metrekare kapalı alana sahip olarak tasarlandı. Tesiste atölyeler ve oyun parkı da bulunuyor.

Trakya Üniversitesi Zeynep-Mustafa Taş Uygulama Anaokulu, törenle açıldı. Hayırsever Mustafa Taş (fotoğrafta) törende konuşma yaptı.