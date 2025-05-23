DOLAR
39,02 -0,26%
EURO
44,35 -0,68%
ALTIN
4.218,57 -2,41%
BITCOIN
4.252.884,43 1,82%

Trakya Üreticilerine Yerli Tohum Tavsiyesi

Prof. Dr. İsmet Başer, Trakya'daki üreticilere yerli tohum çeşitlerini tercih etmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 16:54
Trakya Üreticilerine Yerli Tohum Tavsiyesi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, Trakya'daki üreticilere bölgedeki ıslah edilen yerli tohum çeşitlerini tercih etmeleri konusunda önemli tavsiyelerde bulundu. Bu kapsamda NKÜ Ziraat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen "Trakya'da Yerli ve Milli Tohumculuğun Gelişimi ve Başarısı" başlıklı panelde, çeltik ve ayçiçeği ıslahındaki gelişmelerle birlikte tohumluk üretimi ve pazarlama konuları ele alındı.

Panelde, Prof. Dr. Adnan Orak ve Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk da sunumlar gerçekleştirdi.

Trakya'da Yerli Tohuma İlgi Artıyor

Panel sonrası Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Başer, Trakya'da üreticilerin yerli çeşitlere olan ilgisinin giderek arttığını vurguladı. Trakya'da 70'in üzerinde tohumculuk firması bulunduğunu dile getiren Başer, son yıllarda yerli ve milli tohumluk üretimine yönelik ilginin önemli ölçüde arttığını belirtti. Ayçiçeği alanında kaydedilen ilerlemeleri de olumlu bulduğunu ifade etti.

Başer, üniversiteler, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve bölgedeki tohumculuk sanayisinin tarımsal araştırmalara olan katkılarının yerli tohumculukta başarılı sonuçlar alınmasını sağladığını ifade etti.

Üreticilere Öneriler

Üniversite olarak yerli çeşitlerin geliştirilmesi ve tescil edilmesi ile ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Başer, üreticilere şu tavsiyelerde bulundu:

"Üreticiler, bu bölgede kurumlar tarafından geliştirilen çeşitlerden korkmasınlar. Çünkü bu çeşitler, bölgenin iklim ve toprak şartlarına uygun bir şekilde ıslah edilmiştir. Fakat dışarıdan gelen çeşitler zaman zaman sürpriz yapabilir. Bu sürpriz, üreticiler için olumlu ya da olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, yerli ve milli ıslah edilmiş çeşitlere yönelmelerini öneririm. Genelde yerli çeşitleri tercih eden üreticiler yanılmaz."

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu'nda "Trakya'da Yerli ve Milli...

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu'nda "Trakya'da Yerli ve Milli Tohumculuğun Gelişimi ve Başarısı" başlıklı panel düzenlendi. NKÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, programda konuşma yaptı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu'nda "Trakya'da Yerli ve Milli...

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu'nda "Trakya'da Yerli ve Milli Tohumculuğun Gelişimi ve Başarısı" başlıklı panel düzenlendi. NKÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, programda konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

İstanbul Anadolu Yakası'nda Sıcak Hava Alarmı: Pazar Gününe Dikkat!

Karadeniz'in En Büyük Macera Parkı Samsun'da Hayata Geçiyor

Temmuz'da Çalışanlara Kıdem Tazminatı Müjdesi: 77.960 TL Artış!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Osmaniye'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı
2
Emine Erdoğan, Esvatini Ana Kraliçesi Ntfombi Tfwala ile Görüştü
3
Balıkesir'de Dolandırıcılık Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
4
Malta'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Onur: Yeni Cadde Açıldı
5
10. Bilim ve Fikir Festivali'nin Ödülleri Sahiplerini Buldu
6
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Feci Kaza: 2 Yaralı
7
Kocaeli'de İstinat Duvarından Düşen Otomobil 4 Araca Zarar Verdi

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!

Temmuz'da Çalışanlara Kıdem Tazminatı Müjdesi: 77.960 TL Artış!

Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

İBB'de 4. Dalga Yolsuzluk Operasyonu: Yeni Gözaltılar!

Karadeniz'in En Büyük Macera Parkı Samsun'da Hayata Geçiyor

İstanbul Anadolu Yakası'nda Sıcak Hava Alarmı: Pazar Gününe Dikkat!

Erzurum'da Kadınlara 70.000 TL İstihdam Desteği

Kurban Bayramı İkramiyesi 12.200 TL'ye Çıktı!

Aynı Yardım Hamlesi ile Çalışanlara Müjde: Yemek Kartı Ödemelerine SGK Primi Yok

Emeklilere 2500 TL Fatura Desteği: ING Bank'tan Yeni Kampanya

Kurban Bayramı Öncesi Faizsiz Kredi Fırsatı: 500.000 TL