Tralleis Antik Kenti: Aydın’da Doğa ve Tarih Buluşması

EKODOSD'nin Tralleis gezisinde doğaseverler Kızılçay, Karakemer ve kazı çalışmalarını yerinde inceledi; bölgenin turizm potansiyeli vurgulandı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 12:30
Tralleis Antik Kenti: Aydın'da Doğa ve Tarih Buluşması

Tralleis Antik Kenti: Aydın’da Doğa ve Tarih Buluşması

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) üyeleri, Aydın’ın ilk yerleşim merkezlerinden biri olarak değerlendirilen Tralleis Antik Kentini gezerek kentin doğal ve kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu. Efeler ilçesindeki Tralleis’te devam eden kazı çalışmaları, bölgenin tarih ve doğa turizmi potansiyelini ortaya koyuyor.

Gezide öne çıkan noktalar

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, gezinin detaylarını paylaştı. Sürücü, profesyonel turist rehberi Hakan Bahçecioğlu eşliğinde, antik dönemde "topraklar arasında" anlamına gelen Mesogis Dağları eteklerindeki Kızılçay vadisini rotalarının ilk durağı olarak seçtiklerini belirtti. Karagözler yaylasından gelen suyu taşıyan çayın kanyonlarında yürüyüş yaparken suyun azlığına dikkat çeken ekip, bölgedeki susuzluk sorununu gözlemledi.

Sürücü ayrıca, Tralleis’e su taşıyan ve Roma Dönemi mühendislik harikası olarak nitelendirilen Karakemer'in görkemli siluetinin ziyaretçileri etkilediğini; kilometrelerce yukarıdan kente su taşınma sisteminin yerinde görüldüğünü aktardı. Bölgedeki asırlık zeytin ağaçları ve kırmızı toprakların oluşturduğu panoramanın da geziye zenginlik kattığı vurgulandı.

Kazı çalışmaları ve turizm hedefleri

Tralleis’te yürütülen peyzaj ve koruma çalışmaları kapsamında, önümüzdeki aylarda ziyaretçilere açılması planlanan alanlarla ilgili bir sunum yapıldı. Sunumda, Efeler ilçesi Topyatağı mevkiindeki antik kentteki Üçgözler olarak bilinen devasa yapının Aydın tanıtımında önemli bir yer tutacağı, bu kompleksten önemli bilim insanları ve sporcular çıktığı, havuzda yürütülen çalışmalar ile zengin Roma villaları çevresindeki metal malzeme üretim atölyelerinden çıkarılan eserlerin önemi anlatıldı.

Kazı başkanı Prof. Dr. Murat Çekilmez, Tralleis’in Efes kadar önemli bir turizm destinasyonu olma potansiyeline sahip olduğunu belirterek, çevre düzenleme projesi kapsamında karşılama merkezi, yürüyüş yolları ve ışıklandırma gibi altyapı iyileştirmelerine öncelik verildiğini söyledi.

EKODOSD, alan ziyarete açıldıktan sonra Kuşadası başta olmak üzere yerli ve yabancı tarih meraklılarını Tralleis’e yönlendirmek için çalışmalar yapacaklarını bildirdi. Sürücü, Aydın’a bu kadar yakın konumda hem doğal hem de tarihi değerlerin bulunmasının önemine dikkat çekerek, bu mirasın gelecek kuşaklara korunarak aktarılmasının Aydınlıların sahip çıkmasıyla mümkün olacağını ifade etti.

Tralleis Antik Kenti, hem doğa severler hem de tarih tutkunları için yeni keşif alanları sunmaya devam ediyor.

AYDIN’IN İLK YERLEŞİM YERLERİNDEN OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN TRALLEİS ANTİK KENTİ’Nİ GEZEN DOĞASEVERLER...

AYDIN’IN İLK YERLEŞİM YERLERİNDEN OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN TRALLEİS ANTİK KENTİ’Nİ GEZEN DOĞASEVERLER, AYDIN'IN DOĞAL VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİNİ YAKINDA TANIMA FIRSATI BULDU.

AYDIN’IN İLK YERLEŞİM YERLERİNDEN OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN TRALLEİS ANTİK KENTİ’Nİ GEZEN DOĞASEVERLER...

