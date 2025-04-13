Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları'nda İkinci Gün Heyecanı

Yoğun Parkurda Mücadele

Enduro Organizasyon kurucusu Semih Özdemir, yarışın ikinci gününde sporcuların daha önceki etaba göre daha zorlu bir parkuru tamamladığını ifade etti. Özdemir, "Yarışlar normal akış içerisinde devam ediyor. Bugün parkur, düne göre biraz daha uzun ve zorlayıcıydı. Tırmanma oranı da arttı, bu durum yarışçıları etkiledi." şeklinde konuştu.

Rus dağ bisikleti sporcusu Igor Riabkov, ilk kez Rusya dışındaki bir yarışa katıldığını ve parkurların zorluğunu aştığını belirtti. Yarışmacı Ahmet Karaoğlan ise yarış parkurlarını internetten daha önce izlediğini ve bu yıl katılma şansı bulduğunu söyledi. Karaoğlan, "Gravel bisiklet yarışları Türkiye'de fazla yapılmıyor. Toros Dağları'nda bu deneyimi yaşamak benim için çok değerli." şeklinde duygularını ifade etti.

Antalya'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları'nın ikinci günü tamamlandı. İkinci gün Toros Dağları manzarasında Gedelme Yaylası'ndan başlayan yarışta sporcular, Ovacık, Örencik, Yarbaşçandır, Kökez, Katranbaşı ve Söğütcuması yaylalarından geçti. Kemer, Konyaaltı ve Kumluca yaylalarından Toros Dağları manzarasındaki 60 kilometrelik parkurda verilen mücadelenin ardından sporcular bitiş noktasına ulaştı.

Antalya'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları'nın ikinci günü tamamlandı. İkinci gün Toros Dağları manzarasında Gedelme Yaylası'ndan başlayan yarışta sporcular, Ovacık, Örencik, Yarbaşçandır, Kökez, Katranbaşı ve Söğütcuması yaylalarından geçti. Kemer, Konyaaltı ve Kumluca yaylalarından Toros Dağları manzarasındaki 60 kilometrelik parkurda verilen mücadelenin ardından sporcular bitiş noktasına ulaştı.