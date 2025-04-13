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Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları'nda İkinci Gün Heyecanı

Antalya'da düzenlenen Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları'nın ikinci günü tamamlandı. Sporcular zorlu parkurlarla mücadele etti.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 13:15
Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları'nda İkinci Gün Heyecanı

Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları'nda İkinci Gün Tamamlandı

Antalya'da bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları, ikinci gün heyecanıyla devam etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Kemer Kaymakamlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Kemer Belediyesi ve çeşitli sponsorların katkılarıyla düzenlenen yarışlar, 'Bisikletin kalbi Kemer'de atıyor' sloganıyla gerçekleştiriliyor.

Yarışlara Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Kolombiya, Belarus ve Polonya gibi ülkelerden yaklaşık 100 sporcu katılıyor. İkinci gün, Toros Dağları’nın eşsiz manzarası eşliğinde Gedelme Yaylası'ndan başlayan etapta, sporcular sırasıyla Ovacık, Örencik, Yarbaşçandır, Kökez, Katranbaşı ve Söğütcuması yaylalarından geçerek Kemer, Konyaaltı ve Kumluca yaylalarına uzanan 60 kilometrelik parkuru tamamladı.

Podyumda Başarılı Performanslar

Dağ bisikleti kategorisinde Gökhan Uzuntaş birinci, Ivan Inozemtsev ikinci, Pavel Melnikov ise üçüncü olarak yarışmayı tamamladı. Gravel kategorisi

Yoğun Parkurda Mücadele

Enduro Organizasyon kurucusu Semih Özdemir, yarışın ikinci gününde sporcuların daha önceki etaba göre daha zorlu bir parkuru tamamladığını ifade etti. Özdemir, "Yarışlar normal akış içerisinde devam ediyor. Bugün parkur, düne göre biraz daha uzun ve zorlayıcıydı. Tırmanma oranı da arttı, bu durum yarışçıları etkiledi." şeklinde konuştu.

Rus dağ bisikleti sporcusu Igor Riabkov, ilk kez Rusya dışındaki bir yarışa katıldığını ve parkurların zorluğunu aştığını belirtti. Yarışmacı Ahmet Karaoğlan ise yarış parkurlarını internetten daha önce izlediğini ve bu yıl katılma şansı bulduğunu söyledi. Karaoğlan, "Gravel bisiklet yarışları Türkiye'de fazla yapılmıyor. Toros Dağları'nda bu deneyimi yaşamak benim için çok değerli." şeklinde duygularını ifade etti.

Antalya'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları'nın ikinci günü...

Antalya'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları'nın ikinci günü tamamlandı. İkinci gün Toros Dağları manzarasında Gedelme Yaylası'ndan başlayan yarışta sporcular, Ovacık, Örencik, Yarbaşçandır, Kökez, Katranbaşı ve Söğütcuması yaylalarından geçti. Kemer, Konyaaltı ve Kumluca yaylalarından Toros Dağları manzarasındaki 60 kilometrelik parkurda verilen mücadelenin ardından sporcular bitiş noktasına ulaştı.

Antalya'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları'nın ikinci günü...

Antalya'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları'nın ikinci günü tamamlandı. İkinci gün Toros Dağları manzarasında Gedelme Yaylası'ndan başlayan yarışta sporcular, Ovacık, Örencik, Yarbaşçandır, Kökez, Katranbaşı ve Söğütcuması yaylalarından geçti. Kemer, Konyaaltı ve Kumluca yaylalarından Toros Dağları manzarasındaki 60 kilometrelik parkurda verilen mücadelenin ardından sporcular bitiş noktasına ulaştı.

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