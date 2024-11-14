TRAVELEXPO Ankara 2023: Turizm Kentinin Potansiyeli Vurgulandı

Ankara'da TRAVELEXPO 2023 Fuarı Açıldı

Başkent Ankara, TRAVELEXPO 7. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na ev sahipliği yaptı. ATO Congresium Kongre ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen açılışta, Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye'nin önemli bir turizm merkezi olduğuna vurgu yaptı.

Vali Şahin: "Ankara Bir Turizm Kenti"

Vali Şahin, konuşmasında Ankara'nın turizm potansiyeline dikkat çekerek, “Ankara bir turizm kenti. 2 tane UNESCO'nun dünya miras listesine girmiş ve buna aday birçok eseri var. Beypazarı ve Polatlı'daki tarihi ve yerel mimari örnekleri ile birçok eseri barındırıyor,” dedi. Valilik olarak, bakanlıklarla iş birliği içinde Ankara ve Türkiye'yi geliştirmek için çalıştıklarını belirtti.

ATO Başkanı Baran: "Turizmde Gerileme Yaşanmadı"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, 7'ncisi düzenlenen fuarın Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ankara Valiliği ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştirildiğini açıkladı. Baran, “Dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği bu dönemde, Türkiye'nin sınırındaki uluslararası sıkıntılara rağmen, turizmde bir gerileme söz konusu değil,” ifadelerini kullandı.

Baran, Türkiye'nin doğası, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle turizmde önemli bir noktada bulunduğunu vurguladı. “Son 20 yılda önemli gelişmelere imza attık ve 12-13 milyon olan turist sayımızı 2023'te 56 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Gelirimiz de 56 milyar dolara yaklaştı. Bu yılın sonunda 60 milyon turist ve 60 milyar dolar gelir hedefine ulaşmayı planlıyoruz,” dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.