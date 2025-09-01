DOLAR
Triatlet Berkan Kobal bisiklet kazasında hayatını kaybetti

Triatlet Berkan Kobal, Ankara Malazgirt Bulvarı'nda bisiklet antrenmanı sırasında trafik kazası sonucu 52 yaşında yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 13:49
Türkiye Triatlon Federasyonu'ndan taziye

Berkan Kobal, bisiklet antrenmanı sırasında meydana gelen trafik kazasında 52 yaşında yaşamını yitirdi.

Türkiye Triatlon Federasyonu yaptığı açıklamada: "Bisiklet antrenmanı sırasında kontrolsüz bir araç sürücüsünün arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden triatlon sporcusu Berkan Kobal'a, Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Federasyondan alınan bilgiye göre kaza, Ankara, Malazgirt Bulvarı'nda gerçekleşti. Kobal'ın evli ve tek çocuk babası olduğu belirtildi.

