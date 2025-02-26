TRT 1'de Ramazan Ayına Özel Programlar Başlıyor

TRT 1, Ramazan boyunca 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması', 'Ramazan Sevinci' ve 'Sahur Bereketi' ile izleyicilere özel içerikler sunacak.

Yayın Tarihi: 26.02.2025 21:12
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 21:12
TRT 1'de Ramazan Ayına Özel Programlar Başlıyor

Bu Ramazan, TRT 1 ekranlarında izleyicileri bekleyen özel programlar var. Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması, Ramazan Sevinci ve Sahur Bereketi programları, her gün sizlerle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek olan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasının sunuculuğunu Bekir Köse üstlenecek. Yarışmanın jürisinde ise Dr. Mehmet Ali Sarı, Osman Egin, Hafız Osman Şahin ve Halil Necipoğlu gibi önemli isimler yer alacak.

Yeni yarışmacılar ve yenilenen dekoruyla ekranlara gelecek olan bu yarışma, 28 Şubat Cuma gününden itibaren Ramazan boyunca her gün 23.45'te yayınlanacak.

Ramazan Sevinci ve Sahur Bereketi Programları

Sahur Bereketi programıyla Orhan Karaağaç, her gece canlı yayında izleyicilerini karşılayacak. Şiirler, hikayeler ve uzman konuklarla dolu bu programla evlerinizi bereketlendirecek.

Ramazan'ın coşkusunu izleyicilerle buluşturacak olan Ramazan Sevinci programının sunuculuğunu ise yine yıllardır TRT 1 ekranlarında iftar programlarını sürdüren Bekir Develi üstlenecek. Akademisyenler, yazarlar ve sanatçıların konuk olacağı bu yayınlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi'nin gölgesinde gerçekleştirilecek.

İftar saatlerinin vazgeçilmez programı Ramazan Sevinci, alanında uzman konukların katkılarıyla birçok konuyu ekranlara taşıyacak ve Ramazan ayı boyunca TRT 1 ekranlarında olacak.

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