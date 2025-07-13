TRT 12 Punto 2023: Türk Sinemasının Geleceği için Bir Adım Daha

TRT 12 Punto 2023 Başladı

Dünya sinema endüstrisinde önemli yer edinen TRT 12 Punto, 2023 yılında 35 ülkeden gelen yönetmen, yapımcı ve film profesyonelleri ile başladı. 12 Punto 2025 projesi, Türkiye’de sinema sektörüne yönelik yapılan ilk ve tek proje olma özelliği taşıyor.

Organizasyon ve Katılımcılar

TRT tarafından 7. kez düzenlenen bu senaryo geliştirme ve ortak yapım platforum, 20 Temmuz'a kadar devam edecek. Etkinliklerin açılışı, Feriye'de gerçekleştirilen basın toplantısı ile yapıldı.

TRT Genel Sekreteri İbrahim Keleş'in Açıklamaları

Toplantıda konuşan TRT Genel Sekreteri İbrahim Keleş, "12 Punto yalnızca TRT'nin değil, Türkiye'nin sinema markasıdır" diyerek etkinliğin önemine vurgu yaptı. Keleş, 12 Punto'nun 7 yılda aldığı mesafeyi ve uluslararası başarılarını öne çıkardı.

TRT’nin Sinema Destekleri

Keleş, "2024 yılında Türkiye'de toplam 15 ortak yapımdan 8'inin animasyon filmi olduğunu" belirterek, 2023’de vizyona giren yerli yapımların 18.5 milyon seyirciye ulaştığını vurguladı. İzleyicilerin yaklaşık 5 milyonunun TRT ortak yapımlarını tercih ettiğini ekledi.

Etkinlik Programı

TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, programda yurt dışından 60’a yakın meslek profesyonelinin bulunduğunu ifade etti. Güven, Türk sinemasını dünyaya tanıtma misyonunu sürdürdüklerini dile getirdi. Etkinlikte projelerin uluslararası jürilerle değerlendirileceğine ve önemli isimlerin katılacağına dikkat çekti.

12 Punto ve Sinema Endüstrisine Katkıları

12 Punto, son 7 yılda toplam 128 projeye ödül verdi. Bu yıl ödüllü yönetmenler ve sinema profesyonelleri tarafından düzenlenecek masterclasslar ve panellerle katılımcılara yön verilecek.

Özel Gösterimler ve Yeni Programlar

12 Punto Açık Hava Sineması’nda “Orange From Jaffa” ve “UNDR” gibi önemli Filistin yapımlarının gösteriminin yanı sıra, Osman Sınav’ın yönettiği “Uzun Hikaye” ve Jessica Hausner’ın Cannes'da yarışan “Club Zero” filmi ücretsiz izleyicilerle buluşacak.

Kurgu Danışmanlığı ve Ödüller

Ayrıca bu yıl eklenen “Kurgu Danışmanlığı” programı ile yarışmalara katılan projelere destek verilecek. TRT Kısa Film Yapım Ödülü kazanan projelere Cannes Film Festivali'nden danışmanlık sağlanacak.

Sonuç

TRT 12 Punto bu yıl 19 Temmuz’da uluslararası jüri üyeleri tarafından finalist projelerin sunumlarının değerlendirilmesi ile kapanışını gerçekleştirecek. Türk sinemasının uluslararası alanda daha fazla görünür olmasını sağlayacak bu etkinlik, sektörün geleceği için önemli bir fırsat sunuyor.

TRT tarafından 7. kez düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "12 Punto 2025"in açılış toplantısı, basın ve sinema dünyasından davetlilerin katılımıyla Feriye'de gerçekleştirildi. TRT Genel Sekreteri İbrahim Keleş (sağda) ve TRT Sinema Müdürü Faruk Güven (solda) toplantıya katıldı.

TRT tarafından 7. kez düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "12 Punto 2025"in açılış toplantısı, basın ve sinema dünyasından davetlilerin katılımıyla Feriye'de gerçekleştirildi. TRT Genel Sekreteri İbrahim Keleş (sağda) ve TRT Sinema Müdürü Faruk Güven (solda) toplantıya katıldı.