TRT'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'na Özel Yayınlar — 103. Yıl

TRT, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılına özel geniş programla ekranda

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Büyük Zafer'in 103. yılına özel hazırlanan içerikler, TRT'nin televizyon ve radyo kanallarında izleyiciyle buluşacak. TRT, Anıtkabir'den canlı bağlantılar, belgeseller, konserler ve çocuk programlarıyla günü kapsamlı şekilde aktaracak.

TRT 1'in 30 Ağustos yayın akışı

TRT'den yapılan açıklamaya göre, "Pelin Çift ile Gündem Ötesi-30 Ağustos Özel" programı 29 Ağustos saat 22.30'da TRT 1'de yayınlanacak. Programda özel konuklar Zafer Bayramı'nı masaya yatıracak.

"Anıtkabir'den Naklen Yayın" 30 Ağustos'ta 09.40'ta TRT 1'de Anıtkabir'den canlı bağlantılarla ekrana gelecek.

"Tozkoparan İskender: Zafer" filmi 30 Ağustos'ta 12.00'de TRT 1'de, "Bir Dönüm Noktası-30 Ağustos 1922" belgeseli ise 13.30'da izleyiciyle buluşacak.

Tören birliklerinin TBMM önünden 1. Meclis binasına kadar yapacakları yürüyüş, TRT 1'de yayınlanacak "30 Ağustos Zafer Bayramı Özel" programında 14.00'te canlı olarak izlenecek.

TRT 2'de Büyük Taarruz ve İstiklal Savaşı yapımları

TRT 2, Büyük Taarruz'u farklı yönleriyle ele alan yapımlarla 30 Ağustos'ta yayında olacak. "Sinematografi-İstiklal Savaşı Filmleri" 09.00'da, TRT yapımı "Son Taarruz" belgeseli 11.45'te ekranda olacak.

"Tiyatrovizyon-Yüzyıllık Destan" 13.00'te, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen düzenlenen "Konser Zamanı: İzmir Devlet Senfoni Orkestrası-Bir Ulus Uyanıyor" programı 13.30'da yayınlanacak.

Günün ilerleyen saatlerinde "Tarihin Ruhu-Büyük Taarruz" 17.30'da, "30 Ağustos Özel Yayını" 18.30'da ve "Tarih Söyleşileri-30 Ağustos Zaferi" 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

TRT Belgesel yayınları

TRT Belgesel kanalında "Son Taarruz" belgeseli 30 Ağustos'ta 12.00'de, "İstiklal Yolu-Büyük Taarruz" 19.35'te ve "Oyunbozan-TCG Anadolu" belgeseli 21.30'da ekrana gelecek.

TRT Çocuk'ta Zafer Haftası

TRT Çocuk, Zafer Bayramı haftasında çocuklara yönelik özel bölümler yayınlayacak. "Elif ve Arkadaşları-Büyük Taarruz Özel Bölümü" 30 Ağustos'ta 11.30 ve 14.20'de, "Aslan-Büyük Taarruz Özel Bölümü" ise 11.45 ve 16.35'te ekranda olacak.

Konser: Zafer Meydanı'ndan ortak yayın

"Zafer Bayramı TRT Özel Konseri", TRT'nin ses ve saz sanatçılarının katılımıyla Zafer Meydanı'ndan gerçekleştirilecek. Etkinlik, 28 Ağustos saat 20.00'de TRT Müzik'te, TRT Türkü ile TRT Nağme radyolarında ve TRT Radyolarının sosyal medya hesaplarında ortak canlı yayınla izleyici ve dinleyicilerle buluşacak.

TRT Türk'te 30 Ağustos programları

TRT Türk'te "Anıtkabir Naklen Yayın" 30 Ağustos'ta 09.40'ta başlayacak. "Anadolu'da Yanan Çoban Ateşi" belgeseli 13.30'da, "30 Ağustos Zafer Bayramı Özel" canlı yayını ise 14.00'te ekranda olacak.

Ayrıca "Dumlupınar’dan Zafere" programı 16.00'da, "Son Taarruz" belgeseli 18.15'te TRT Türk izleyicisiyle buluşacak.

TRT EBA yayınları

TRT EBA'da "Son Taarruz" belgeseli 30 Ağustos'ta 14.30'da yayınlanacak. Afyonkarahisar'daki tarihi mekanları ziyaret eden "30 Ağustos Zafer Bayramı Özel" programı 15.00'te ekranda olacak, "Tozkoparan İskender: Zafer" filmi ise 21.00'de gösterilecek.

TRT kanalları ve radyo yayınlarıyla 30 Ağustos programı, izleyicilere Zafer Bayramı'nı anma ve anlamlandırma fırsatı sunacak.