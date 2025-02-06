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TRT'den Asrın Felaketi'ne Özel Yayınlar: İkinci Yılda Hatırlanacak Anılar

TRT, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde özel yayınlar ile deprem sonrası sürecin izlerini ekranlara taşıyacak.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 12:23
TRT'den Asrın Felaketi'ne Özel Yayınlar: İkinci Yılda Hatırlanacak Anılar

TRT, 'Asrın Felaketi' Üzerine Özel Yayınlarla İzleyicileri Buluşuyor

TRT, **'Asrın Felaketi'** olarak adlandırılan ve 11 ili derinden etkileyen 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde yaşanan olayları yeniden ekranlara taşımaya hazırlanıyor. Bu özel yayınlarla, bölgenin yeniden inşa sürecinin geldiği nokta ele alınacak.

Özel Yayınlar ve Belgeseller

Bugün akşam saat 20.00 ve 20.25'te TRT 1, TRT Belgesel, TRT Türk, TRT Avaz ve TRT Eba kanallarında yayınlanacak belgeseller arasında yer alan **'Yıkılmayan Hayallerim'**, depremzedelerin hayatlarını ve deprem sonrası süreçleri dile getirirken, **'Birlikte Yeniden'** belgeseli, Hatay'da yaşayan bir ailenin hikayesini mercek altına alarak AFAD'ın inşa ve ihya sürecindeki rolünü inceleyecek.

Ayrıca, **'Doğal Tehdit Afetler'** belgeseli de bu akşam saat 20.00'de TRT Belgesel'de izleyicilerle buluşacak. Bu belgesel, Elbistan merkezli yaşanan iki deprem sonrası süreci canlı tanıklardan aktaracak.

Psikososyal Destek ve Özel Programlar

TRT Türk'ün **'Rehber'** programında ise bugün saat 16.00'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Birimi'nden konuklarla deprem sonrası psikososyal destek faaliyetleri ele alınacak.

Gün Boyu Sürecek Yayınlar

TRT Haber, gün boyunca canlı yayınlar ve özel haberlerle hem depremin kendisini hem de aradan geçen iki yılı ekranlara taşıyacak. Yarın, saat 02.35'de **'Yıkılmayan Hayallerim'** ve saat 03.45'te **'Birlikte Yeniden'** belgeselleri TRT Haber kanalında yayınlanacak.

Depremde 10 yakınını kaybeden Güngör çiftinin hikayesini konu alan **'Ömür Dediğin'** programı 8 Şubat saat 21.00'de ekranlarda olacak. Ankara'ya yerleşmek zorunda kalan Alan ailesinin hikayesini içeren **'Hayata Tutunmak'** belgeseli ise 9 Şubat'ta saat 14.40'ta 17. bölümüyle seyirciyle buluşacak.

Canlı Yayınlar ve Radyolardan Anma Etkinlikleri

Kahramanmaraş'tan canlı yayınla **'6 Şubat Deprem Özel Yayını'** bugün TRT Kurdi ekranlarında yer alacak. Türkiye'nin deprem bölgesindeki ihya ve inşa faaliyetlerini anlatan **'Focal Point Türkiye Rebuilds'** belgeseli gün boyu TRT World'de gösterilecek.

TRT Avaz'da ise **'Avrasya Gündemi'** programı saat 13.00’te canlı yayınla ekranlara gelecek. TRT radyolarında ise 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler için özel programlar ve konuklar ile anma etkinlikleri düzenlenecek.

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