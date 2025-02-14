TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'na Başvurular Başladı!

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması Başlıyor

TRT'nin bu yıl 11'incisini düzenlediği Geleceğin İletişimcileri Yarışması için başvurular açıldı. Radyo Yayıncılığı, Haber Yayıncılığı, Görsel Yayıncılık, Dijital Yayıncılık ve İletişim Kampanyası alanlarında toplam 12 farklı kategoride gençler projeleriyle yarışacak.

Yarışmanın Amacı ve Teması

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarışmanın hedefinin genç iletişimcileri desteklemek ve onların yenilikçi içerikler üretmelerini sağlamak olduğunu vurguladı. Bu yıl İletişim Kampanyası kategorisinin teması ise "Dijital Okuryazarlık" olarak belirlendi. Katılımcılardan, dijital okuryazarlık alanında farkındalık oluşturacak projeler geliştirmeleri bekleniyor.

Başvuru Şartları ve Tarihleri

Tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü üniversite öğrencilerinin katılımına açık olan yarışmada, son başvuru tarihi 18 Temmuz olarak belirlendi. Gençler, hazırladıkları eserlerle diledikleri kategorilere başvuru yapabilecekler.

Ödül Töreni ve Etkinlikler

Media sektörünün önde gelen isimlerinden oluşan seçici kurullar, ödül alan eserleri seçecek. Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da öğrenci katılımıyla gerçekleşecek TRT Geleceğin İletişimcileri Haftası etkinliklerle dolu bir maraton olacak. Yarışma süresince düzenlenecek etkinlikler ve detaylar, sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

Detaylı Bilgi

Yarışma kapsamındaki tüm kategoriler, başvuru koşulları ve detaylı bilgilere www.trtgeleceginiletisimcileri.com adresinden ulaşabilirsiniz.