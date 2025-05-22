TRT Genel Müdürü Sobacı, Gazeteci Güvenliği Üzerine Önemli Uyarılarda Bulundu

TRT Genel Müdürü Sobacı, ABU Haber Grubu Toplantısı ve Küresel Haber Forumu'nda Konuştu

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, ABU Haber Grubu Toplantısı ve Küresel Haber Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Sobacı, gazetecilerin kendilerini korumak için kullandıkları 'Press' yazılı ekipmanların günümüzde birer ölüm alameti haline dönüştüğünü ifade etti.

TRT'nin Ev Sahipliği ve Uluslararası Katılım

Etkinlik, İstanbul'da TRT'nin ev sahipliğinde ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un katılımıyla gerçekleştirildi. Sobacı, toplantıda 66 ülkeden 232 üye kuruluşun yer aldığını ve bu platformun yaklaşık 4 milyar insana hizmet veren yayıncılar için büyük bir sorumluluk taşıdığını belirtti.

Gazetecilerin Zorlu Şartları

Çatışma bölgelerinde görev yapan gazetecilerin, sadece kendilerinin değil, ailelerinin de hayatlarının tehdit altında olduğunu vurgulayan Sobacı, bu meslektaşlarının kahramanlıkla görevlerini sürdürmeye çalıştığını söyledi. Sobacı, "Silah ve bomba sesleri altında haber peşinde koşan arkadaşlarımız, canileri hedef alması için açık bir hedef olmaktadır," dedi.

Uluslararası Yetkililerin Sessizliği

Sobacı, uluslararası yetkililerin sessizliğinin ve dünya medyasının meslektaşlarına yönelik kayıtsızlığının, basın emekçilerine artan cesaret verdiğini kaydetti. 2024 yılı itibarıyla dünyanın en fazla gazetecinin katledildiği yıla tanıklık edildiği bilgisini paylaşan Sobacı, bu ölümlerin çoğunun Gazze’de yaşandığını belirtti.

Gazetecilikte Apartheid Politikaları

Sobacı, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü zulüme dikkat çekerek, gazetecilere karşı gerçekleştirilen saldırıların arttığını dile getirdi. Bu bağlamda, 222 gazeteci’nin hayatını kaybettiğini aktardı. Sobacı, "Biz, tüm bu zorluklara rağmen hakikatin sesinin yankılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Küresel Forumda Çeşitli Konular Ele Alındı

Etkinlik süresince, 'Ateş altında gazetecilik' temasıyla düzenlenen forumda, çatışma bölgelerinde karşılaşılan riskler yanı sıra etik sorunlar, güvenlik ve dezenformasyon ile mücadele gibi konular tartışıldı. Asiavision Haber Ödülleri Gala Programı'nda ise Asya-Pasifik bölgesinin en başarılı medya içerikleri ödüllendirilecek.

Program, yarın sona erecek.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Asya Yayıncılar Birliği (ABU) Haber Grubu Toplantısı ve Küresel Haber Forumu programına katılarak konuşma yaptı.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Asya Yayıncılar Birliği (ABU) Haber Grubu Toplantısı ve Küresel Haber Forumu programına katılarak konuşma yaptı.