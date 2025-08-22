TRT ortak yapımı Palestine 36 Filistin'in Oscar adayı

TRT'den yapılan açıklamaya göre Palestine 36, Filistin'in resmi adayı olarak 98. Akademi Ödülleri yarışında yer alacak.

Yönetmenliğini ödüllü Annemarie Jacir'in yaptığı, yapımcılığını Filistinli Osama Bawardi'nin üstlendiği film, TRT ortak yapımı bir yapım olarak gösterime hazırlanıyor.

Oyuncu kadrosunda Hiam Abbass, Kamel Al Basha, Yasmine Al-Massri, Jalal Altawil, Robert Aramayo, Saleh Bakri, Yafa Bakri, Karim Daoud Anaya, Billy Howle, Dhafer L'Abidine, Liam Cunningham ve Jeremy Irons gibi isimler yer alıyor.

Filmin konu ettiği dönemde Filistin halkı, İngiltere'nin 30 yıllık sömürge yönetimine karşı ayaklanırken hikaye, geniş çaplı tarihsel çalkantıları merkezine alıyor. Film, dünya prömiyerini 4-14 Eylül tarihlerinde 50. Toronto Film Festivali'nin Gala Presentations bölümünde gerçekleştirecek.

Yönetmen Annemarie Jacir'in daha önce çektiği Wajib (Düğün Davetiyesi), When I Saw You (Seni Gördüğümde) ve Salt of This Sea (Bu Denizin Tuzu) filmleri de daha önce Filistin'in Oscar adayı olarak belirlenmişti.

Kısa konu özeti

Yıl 1936. Filistin'de köyler, İngiltere'nin sömürge yönetimine karşı ayağa kalkarken Yusuf, kırsaldaki evi ile Kudüs arasında gidip gelir. Büyüyen huzursuzluğun ötesinde bir gelecek özlemi duyan Yusuf için tarih acımasızdır. Avrupa'dan gelen Yahudi göçmenlerin sayısı artarken Filistin halkı, İngiltere'nin 30 yıllık hakimiyetine karşı en büyük ve en uzun süren ayaklanmada birleşir. Tüm taraflar, Britanya İmparatorluğu ve bölgenin geleceği açısından belirleyici olacak kaçınılmaz bir çarpışmaya doğru sürüklenir.