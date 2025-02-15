TRT Tabii'nin Yeni Dizisi 'Cihangir Cumhuriyeti' Yayında

Yeni Dizi: Cihangir Cumhuriyeti

TRT'nin dijital platformu tabii, heyecanla beklenen yeni dizisi 'Cihangir Cumhuriyeti''ni izleyicilerin beğenisine sundu. Dizi, uluslararası ödüllü senarist Akın Aksu'nun kaleminden çıkan hikayesi ile dikkat çekiyor.

Cihangir'in Renkli Yaşamı

'Cihangir Cumhuriyeti', İstanbul'un bohem atmosferini, sokaklarındaki kültür ve sanat dolu yaşamı, ilişkileri ile sosyal eleştirileri harmanlayarak izleyiciye sunuyor. Dizinin başrollerinde Ali İpin, Tuba Ünsal, Kaan Taşaner ve Seda Akman gibi yetenekli isimler yer alıyor.

Nedim'in Çalkantılı Dünyası

Dizinin merkezinde, Ali İpin'in canlandırdığı Nedim karakteri yer alıyor. Nedim, bohem yaşamın sembolü olarak içsel çatışmalarını ve çevresiyle yaşadığı ilişkileri gözler önüne seriyor.

Dizi, yalnız bir küratör, kariyeri yıpranmış bir oyuncu, kendiyle yüzleşen bir yayıncı, Cihangir'in imajından yararlanmaya çalışan bir yazar, ve kadın hareketini kendi çıkarları için kullanan genç bir yönetmen gibi karakterlerle dolu.

Öne Çıkan İsimler

Dizinin yönetmenliğini, Mustafa Kara üstleniyor. Kara, daha önce TRT ortak yapımı 'Kalandar Soğuğu' filmi ile ulusal ve uluslararası arenada ödüller kazanmış bir isim. 'Cihangir Cumhuriyeti', zengin oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Sinan Albayrak, Sema Şimşek, Serhat Tutumluer, Özlem Conker, Serkan Ercan, Selen Uçer ve Ege Aydan da dizinin kadrosunda yer alıyor.

Bugünden itibaren tabii'de izlenebilecek olan 'Cihangir Cumhuriyeti', izleyicilere farklı bir bakış açısı sunmayı vaat ediyor.