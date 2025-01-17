TRT World Citizen Ödülleri Sahiplerini Buldu: Cesur Kahramanlar Onurlandırıldı

TRT World Citizen Ödülleri, İstanbul'da gerçekleşen törenle kazananlarına takdim edildi. Ödüller, cesurların hikayelerini kutlamak için verildi.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 23:45
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 00:05
TRT World Citizen Ödülleri Sahiplerini Buldu: Cesur Kahramanlar Onurlandırıldı

TRT World Citizen Ödülleri Sahiplerini Buldu

TRT World Citizen Ödülleri, İstanbul’da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Törende, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın ev sahipliğinde bu yılki ödüllerin anlamı vurgulandı.

İyiliğin Sesi Olmayı Amaçlıyor

Sobacı, ödüllerin mağdur ve mazlumların en zor zamanlarında iyiliğin, adaletin ve hakikatin sesi olmayı hedeflediğini belirtti. Geçtiğimiz yıllarda birçok fedakarlık hikayesiyle iyiliğin yayılmasına katkı sağladıklarını dile getiren Sobacı, bu yıl tanıtılacak kahramanların hikayelerinin de yeni ufuklar açacağını ifade etti.

Gazze’deki İhlallere Dikkat Çekildi

İsrail'in Gazze’de gerçekleştirdiği saldırılar, Sobacı tarafından büyük bir üzüntü ile eleştirildi. “Gazze’deki soykırım, insanlığın şah damarıdır” diyen Sobacı, Türkiye’nin, insanlığın haysiyetini korumak adına verdiği mücadelenin önemine değindi.

Tarihe Altın Harflerle Göçtü

8 Aralık 2024 tarihinde Suriye’de tamamlanan devrim ile Türkiye’nin haklı mücadelesinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha kanıtlandı. Sobacı, “Suriye’nin özgürleşmesi süreci, diğer coğrafyalar için de örnek teşkil edecektir” dedi.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Ödül töreninde, İletişimci kategorisinde Azima Dhanjee ve Arhum Ishtiaq, Eğitimci kategorisinde Rana Dajani, Gençlik kategorisinde ise Helene Ba ödül aldı. Ayrıca, Yılın Dünya Vatandaşı ödülü, 6 Eylül 2024'te Nablus'ta yaşamını yitiren Ayşenur Ezgi Eygi'ye verildi. Eygi'nin ödülünü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, babası Mehmet Suat Eygi’ye takdim etti.

Bu yılın Yaşam Boyu Başarı Ödülü, savaş ve çatışma bölgelerinde binlerce çocuğun hayatını kurtaran Palestine Children's Relief Fund (PCRF) kurucusu Steve Sosebee’e verilirken, TRT Özel Ödülü ise Suriye’de bir hastaneyi yöneten Dr. Amani Ballour’a takdim edildi. Tören, İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı ve çok sayıda davetliyle birlikte kutlandı.

"TRT World Citizen Ödülleri" İstanbul'da düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi. "Yılın...

"TRT World Citizen Ödülleri" İstanbul'da düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi. "Yılın Dünya Vatandaşı" ödülünün sahibi, 6 Eylül 2024'te Nablus'ta bir protesto sırasında İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından vurularak hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi oldu. Eygi'nin ödülünü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun (sağda), babası Mehmet Suat Eygi'ye (solda) takdim etti.

"TRT World Citizen Ödülleri" İstanbul'da düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi. "Yılın...

"TRT World Citizen Ödülleri" İstanbul'da düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi. "Yılın Dünya Vatandaşı" ödülünün sahibi, 6 Eylül 2024'te Nablus'ta bir protesto sırasında İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından vurularak hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi oldu. Eygi'nin ödülünü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun (sağda), babası Mehmet Suat Eygi'ye (solda) takdim etti.

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