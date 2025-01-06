Trudeau, Görevinden İstifa Edeceğini Açıkladı

Trudeau İstifasını Duyurdu

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, partisinin yeni liderinin seçilmesinin ardından Liberal Parti liderliği ve başbakanlık görevlerinden istifa edeceğini açıkladı. Başkent Ottawa'da düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki siyasi iç çekişmeler nedeniyle gelecek seçimlerde "en iyi seçenek olamayacağının farkında olduğunu" ifade etti.

Yeni Bir Başlangıç Zamanı

Trudeau, bu düşüncesinin, "ülkedeki kutuplaşmayı azaltmaya ve parlamentonun işleyişini iyileştirmeye" yardımcı olacağını öne sürdü ve, "(İktidardaki Liberal) Parti yeni bir lider seçtikten sonra istifa etmeyi düşünüyorum." dedi.

Konuşmasında kendisini "ben bir savaşçıyım" diye tanımlayan Trudeau, "Vücudumdaki her kemik bana her zaman savaşmamı söyledi çünkü Kanadalıları çok önemsiyorum." şeklinde konuştu. Başbakanlık süresi boyunca ülke için "savaşırken" ilham kaynağı olarak Kanadalıların dayanıklılığını, cömertliğini ve kararlılığını gösterdi.

Trudeau, Kanada Ulusal Parlamentosu'nun aylardır "felç durumda" olduğunu belirterek, parlemento için yeni bir başlangıcın zamanının geldiğini dile getirdi. Basın toplantısında, Rideau Hall önündeki kürsüye çıkan Trudeau, rüzgarın etkisiyle kağıtlarının havada uçuşmasıyla ilginç bir an yaşadı.

Parti İçi Memnuniyetsizlik

Aylardır düşük kamuoyu desteği ve iç huzursuzluk ile karşılaşan Trudeau, Nisan 2013'ten bu yana Liberal Parti liderliği ve Kasım 2015'ten bu yana başbakanlık görevini yürütüyordu. İktidardaki Liberal Partinin 153 milletvekilinden 24'ü, gelecek seçimlerde yenilgi korkusuyla Trudeau'ya 28 Ekim 2024'e kadar istifa etmesi için çağrıda bulunmuştu.