Trump 2020 Seçimleri Üzerine Tartışmalı Açıklamalarda Bulundu

Eski Başkan Trump'tan Seçim Açıklamaları

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, kaybettiği 2020 başkanlık seçimlerine dair ilginç yorumlarda bulundu. New York Times'ın haberine göre, Trump, kaybettiği dönemde ‘görevden ayrılmamalıydım’ ifadesini öne sürdü.

Pensilvanya Mitinginde Seçim İddiaları

Trump, Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris ile çekişmeli bir yarışın beklendiği Pensilvanya eyaletinde düzenlediği bir mitingde konuştu. 2020 seçimlerini kazandığını iddia eden Trump, o dönemde Beyaz Saray'dan ayrılmaması gerektiğini vurguladı.

Sınır Güvenliği ve Anket İddiaları

Başkanlık dönemi boyunca ülkedeki sınır güvenliğinin en üst seviyede olduğunu belirten Trump, “Görevi bırakmamalıydım, çok iyi işler yaptık.” dedi. Ayrıca, kendisini rakibinin gerisinde gösteren bazı seçim anketlerinin güvenilir olmadığını savundu. 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde kaybetmesi durumunda bunun tek makul gerekçesinin Demokratların ‘hile yapması’ olacağını öne sürdü.

Suikast Girişimi ve Tepkisi

Temmuz ayında yaşanan suikast girişiminin ardından destekçilerine hitap eden Trump, “Bana ulaşmak için birinin yalan haberlere ateş etmesi gerekir ve ben bunu pek umursamam.” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, Trump’ın tartışmalı siyasi kariyerinin ve seçimlere dair görüşlerinin nasıl şekillendiğini göstermektedir.