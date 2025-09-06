Trump: 2026 G20 Zirvesi Miami'de — Doral Golf Tesisleri'nde yapılacak

Trump: 2026 G20 Liderler Zirvesi Miami'de, Doral Golf Tesisleri'nde

Oval Ofis'te yapılan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, gelecek yıl ABD'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesine ilişkin planlarını paylaştı.

Trump, zirvenin Miami'de yapılacağını hatırlatarak etkinliği kendi tesisleri olan Doral Golf Tesisleri'nde düzenlemeyi planladıklarını açıkladı.

Bu seçimin Doral'ın en uygun seçenek olduğuna dikkat çeken Trump, organizasyondan hiçbir şekilde para kazanmayacağını ve amacının liderleri en iyi şekilde ağırlamak olduğunu söyledi.

Trump ayrıca, bu yıl Güney Afrika'da yapılacak G20 Zirvesi'ne katılmayacağını belirterek, yerine Başkan Yardımcısı JD Vance'in toplantıda yer alacağını aktardı.

Zirvenin tarihini de paylaşan Trump, etkinliğin 14-16 Aralık 2026 tarihlerinde gerçekleştirileceğini kaydetti.