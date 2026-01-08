Beyoğlu'da Esnaf Kum Torbalarıyla Su Baskınına Karşı Önlem Aldı

Beyoğlu'nda lodos etkisi: Esnaf su baskınlarına karşı önlem aldı

İstanbul Beyoğlunda etkili olan fırtına ve şiddetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bölgedeki esnaf, dükkan önlerinde biriken suyu tahliye etmek ve su baskınlarını önlemek için yoğun çaba sarf etti.

Esnafın kent içindeki önlemleri

Karaköy Perşembe Pazarı'ndaki esnaf, dükkan önlerindeki su birikintilerini temizlemeye çalışırken aynı zamanda kum torbalarını kapı önlerine yerleştirerek su baskınlarına karşı önlem aldı. Bazı esnaf, göle dönen yolları fırça ile süpürerek suyun yönünü değiştirmeye çalıştı.

Olay yerinde şiddetli rüzgarın etkisiyle bir binadan sıva döküldü ve dükkan önündeki ürünler savruldu. Esnaftan biri durumu özetleyerek 'Sıvılar düşüyor sıvalar bina yıkılıyor' diye konuştu.

Bunun yanı sıra bir esnaf rögar kapağını açarak yoldaki suyun tahliyesine katkıda bulundu; su üzerinde yüzen metal kutuları tutarak suyun akışını sağladı.

Vatandaşlar ve ulaşımda yaşanan zorluklar

Lodos ve yağmur hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı kişiler şemsiyelerle korunurken yağmuru hesaba katmayanlar ıslandı; bir vatandaşın yağmurdan korunmak için çantasını kullandığı görüldü. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler de ilerlemekte güçlük çekti.

Yetkililer ve bölge sakinleri, yağışın devam etmesi halinde benzer olumsuzlukların tekrarlanabileceğine dikkat çekiyor ve özellikle düşük noktalar ile rögarların temiz tutulmasının önemine vurgu yapıyor.

