Beyoğlu'da Esnaf Kum Torbalarıyla Su Baskınına Karşı Önlem Aldı

İstanbul Beyoğlu'da lodos ve şiddetli rüzgar etkisiyle esnaf, Karaköy Perşembe Pazarı'nda kum torbaları ve rögar açarak su baskınlarına karşı önlem aldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 13:15
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 13:32
Beyoğlu'da Esnaf Kum Torbalarıyla Su Baskınına Karşı Önlem Aldı

Beyoğlu'nda lodos etkisi: Esnaf su baskınlarına karşı önlem aldı

İstanbul Beyoğlunda etkili olan fırtına ve şiddetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bölgedeki esnaf, dükkan önlerinde biriken suyu tahliye etmek ve su baskınlarını önlemek için yoğun çaba sarf etti.

Esnafın kent içindeki önlemleri

Karaköy Perşembe Pazarı'ndaki esnaf, dükkan önlerindeki su birikintilerini temizlemeye çalışırken aynı zamanda kum torbalarını kapı önlerine yerleştirerek su baskınlarına karşı önlem aldı. Bazı esnaf, göle dönen yolları fırça ile süpürerek suyun yönünü değiştirmeye çalıştı.

Olay yerinde şiddetli rüzgarın etkisiyle bir binadan sıva döküldü ve dükkan önündeki ürünler savruldu. Esnaftan biri durumu özetleyerek 'Sıvılar düşüyor sıvalar bina yıkılıyor' diye konuştu.

Bunun yanı sıra bir esnaf rögar kapağını açarak yoldaki suyun tahliyesine katkıda bulundu; su üzerinde yüzen metal kutuları tutarak suyun akışını sağladı.

Vatandaşlar ve ulaşımda yaşanan zorluklar

Lodos ve yağmur hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı kişiler şemsiyelerle korunurken yağmuru hesaba katmayanlar ıslandı; bir vatandaşın yağmurdan korunmak için çantasını kullandığı görüldü. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler de ilerlemekte güçlük çekti.

Yetkililer ve bölge sakinleri, yağışın devam etmesi halinde benzer olumsuzlukların tekrarlanabileceğine dikkat çekiyor ve özellikle düşük noktalar ile rögarların temiz tutulmasının önemine vurgu yapıyor.

BİR ESNAF RÖGAR KAPAĞINI AÇARAK SUYUN TAHLİYESİNİ SAĞLADI.

BİR ESNAF RÖGAR KAPAĞINI AÇARAK SUYUN TAHLİYESİNİ SAĞLADI.

BİR ESNAF RÖGAR KAPAĞINI AÇARAK SUYUN TAHLİYESİNİ SAĞLADI.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop Havalimanı 2025'te Rekor Artış: Yolcu, Uçuş ve Yük Trafiği Arttı
2
Afyonkarahisar'da ÇMVA Ziyaretleri: Besicilik İşletmelerinde İnceleme ve Bilgilendirme
3
Başkan Özdoğan Ankara'da Hacılar İçin 2026 Planlarını ve Hacılar-Erciyes Yolu'nu Görüştü
4
Beyoğlu'da Esnaf Kum Torbalarıyla Su Baskınına Karşı Önlem Aldı
5
Kocasinan'da Dost Market ve Dost Mağaza: Sevgi Puanlarıyla Ücretsiz Alışveriş
6
Melikgazi 2026'da Daha Yeşil: 30’un Üzerinde Park Yenilenecek, Binlerce Ağaç Dikilecek
7
Büyükkılıç Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi'ni İnceledi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları