DOLAR
40,99 0,35%
EURO
48,06 0,55%
ALTIN
4.439,77 -0,18%
BITCOIN
4.594.166,01 0,53%

Trump: ABC ve NBC'nin Yayın Lisansları İptal Edilmeli

Trump, ABC ve NBC'yi 'sahte haber' üretmekle suçlayıp FCC'den yayın lisanslarını iptal etmesini istedi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 08:06
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 08:06
Trump: ABC ve NBC'nin Yayın Lisansları İptal Edilmeli

Trump: ABC ve NBC'nin Yayın Lisansları İptal Edilmeli

Başkan Trump, kanalları "sahte haber" üretmekle suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABC ve NBC televizyon kanallarını "sahte haber" üretmekle suçladı ve kanalların yayın lisanslarının iptal edilmesi gerektiğini savundu.

Trump, paylaşımlarında bu kanalların başkanlığı hakkında çoğunlukla olumsuz haber yaptığını ileri sürdü. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çok yüksek bir popülariteye sahip olduğunu ve birçok kişiye göre (görev dönemi) başkanlık tarihinin en büyük 8 ayından biri olmasına rağmen, tarihin en kötü ve en taraflı iki kanalı ABC ve NBC sahte haber, bana yüzde 97 kötü haber veriyor."

Bu kanalların ABD'de "Demokrat Parti'nin bir kolu" gibi hareket ettiğini ileri süren Trump, Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından yayın lisanslarının iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

Trump, "(Lisans iptali) Bundan kesinlikle yanayım çünkü çok taraflı ve yalan söylüyorlar, demokrasimiz için gerçek bir tehdit oluşturuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca bu kanalların lisans ücretlerini ödemediğini iddia eden Trump, bu ücretlerin "milyonlarca dolar" olması gerektiğini kaydetti ve şunları ekledi:

"Cumhuriyetçiler ve/veya muhafazakarlar hakkındaki haksız habercilikleri nedeniyle lisanslarını kaybetmeliler, ancak en azından en değerli yayın ağlarını istedikleri zaman, istedikleri yerde kullanma ayrıcalığına sahip oldukları için büyük bir bedel ödemeliler."

İLGİLİ HABERLER

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı
2
Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza — 1 Ölü, Edirne İstikameti Kapandı
3
Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zaferi: Haftanın Tarihine Bakış
4
Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar
5
Gündem 25 Ağustos 2025: Erdoğan Ahlat'ta Kabine Toplantısı ve Günün Ajandası
6
Sinop Merkezli Organize Suç Operasyonu: 6 İlde 20 Şüpheli Yakalandı
7
TCDD 80 İşçi Alımı: İzmir, Haydarpaşa ve Vangölü Feribot Müdürlüklerine Başvurular İŞKUR'da

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı