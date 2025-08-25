Trump: ABC ve NBC'nin Yayın Lisansları İptal Edilmeli

Başkan Trump, kanalları "sahte haber" üretmekle suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABC ve NBC televizyon kanallarını "sahte haber" üretmekle suçladı ve kanalların yayın lisanslarının iptal edilmesi gerektiğini savundu.

Trump, paylaşımlarında bu kanalların başkanlığı hakkında çoğunlukla olumsuz haber yaptığını ileri sürdü. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çok yüksek bir popülariteye sahip olduğunu ve birçok kişiye göre (görev dönemi) başkanlık tarihinin en büyük 8 ayından biri olmasına rağmen, tarihin en kötü ve en taraflı iki kanalı ABC ve NBC sahte haber, bana yüzde 97 kötü haber veriyor."

Bu kanalların ABD'de "Demokrat Parti'nin bir kolu" gibi hareket ettiğini ileri süren Trump, Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından yayın lisanslarının iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

Trump, "(Lisans iptali) Bundan kesinlikle yanayım çünkü çok taraflı ve yalan söylüyorlar, demokrasimiz için gerçek bir tehdit oluşturuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca bu kanalların lisans ücretlerini ödemediğini iddia eden Trump, bu ücretlerin "milyonlarca dolar" olması gerektiğini kaydetti ve şunları ekledi:

"Cumhuriyetçiler ve/veya muhafazakarlar hakkındaki haksız habercilikleri nedeniyle lisanslarını kaybetmeliler, ancak en azından en değerli yayın ağlarını istedikleri zaman, istedikleri yerde kullanma ayrıcalığına sahip oldukları için büyük bir bedel ödemeliler."