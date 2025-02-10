Trump: 'ABD Gazze'yi İnşa Edecek'

Trump, Gazze'nin Yeniden İnşası Hakkında Konuştu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Gazze’ye sahip olacağını ve bölgeyi Orta Doğu'daki zengin ülkelerle birlikte yeniden inşa edeceğini açıkladı. Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Gazze'yi satın almaya ve sahiplenmeye kararlıyım” ifadelerini kullandı.

Air Force One'da Açıklamalar

Trump, Air Force One uçağında gazetecilere verdiği mülakatta Gazzelilerin geri dönmesine izin vermenin büyük bir hata olacağını savunarak, “Bunu büyük bir gayrimenkul sitesi olarak düşünün ve ABD ona sahip olacak” dedi.

Gazze'nin tamamen yıkılmış bir yer olduğunu tekrarlayan Trump, “Geri alınacak, düzleştirilecek, onarılacak. Orada kimse olmayacak. Hamas olmayacak. Orta Doğu'daki diğer çok zengin ülkeler aracılığıyla inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.

Filistinliler ve Bölgenin Geleceği

“Gazze’ye geri dönmek için hiçbir şey kalmadı” diyen Trump, “Burası çok güvensiz ama biz onu gelecekte geliştireceğiz. Başka ülkelerin de katkı sağlamasına izin vereceğiz” ifadeleriyle projelerinin detayları hakkında bilgi verdi.

Gazzelilerin güvende olabilecekleri bir bölgede kalmanın daha iyi olacağını belirten Trump, “Mısır, Ürdün gibi ülkelerin yardım edeceğini umuyoruz. Suudi Arabistan gibi ülkelerin de bu konuda maddi destek sunabileceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmasının devamında, zorla yerinden edilen Filistinlilerin ABD’ye kabul edilip edilmeyeceği sorusunu yanıtlayan Trump, “Buna bakmam lazım, bireysel vakalar üzerinde durmalıyım. Ancak ABD’nin birçok kişiyi kabul ettiğini unutmamalıyız” dedi.