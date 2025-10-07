Trump: ABD ile Kanada 'Altın Kubbe' Savunma Projesinde Yakın İşbirliği

Trump, ABD ile Kanada'nın "Altın Kubbe" savunma projesinde yakın işbirliği içinde olduğunu, sistemin 3 yılda hayata geçirileceğini ve maliyetin 175 milyar dolar olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 20:21
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 20:21
Oval Ofis'te açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Kanada Başbakanı Mark Carney'i ağırlarken, iki ülkenin "Altın Kubbe" (Golden Dome) savunma projesinde yakın işbirliği yürüttüğünü açıkladı.

Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, "Çok yakın işbirliği içinde olduğumuz bir konu Golden Dome. Bu bir koruma mekanizması. Nasıl çalıştığını görüyorsunuz. İnanılmaz bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ABD ve Kanada'nın birçok ortak alanda birlikte çalıştığını vurgulayarak, "İki ülke için Golden Dome üzerinde birlikte çalışacağız ve bu proje çok önemli olacağını düşündüğüm bir şey. Bu korumaya sahip olmak istiyoruz. Gerçekten inanılmaz bir teknoloji." dedi.

Başkan, mayıs ayında kamuoyuna duyurduğu proje hakkında da bilgi vererek sistemin kendi görev süresi bitmeden 3 yıl içinde hayata geçirileceğini ve inşasının toplam maliyetinin yaklaşık 175 milyar dolar olacağını belirtti.

Trump ayrıca, "Kanada da bizi aradı ve bunun bir parçası olmak istiyorlar, bu yüzden onlarla konuşacağız. Onlar da korunmak istiyor." ifadelerini kullandı.

