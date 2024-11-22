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Trump, Adalet Bakanlığına Pam Bondi'yi Aday Gösterdi

Donald Trump, Matt Gaetz'in adaylıktan çekilmesi sonrası Adalet Bakanlığı için Pam Bondi'yi açıkladı. Gaetz hakkında ciddi suçlamalar var.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 09:35
Trump, Adalet Bakanlığına Pam Bondi'yi Aday Gösterdi

Trump, Adalet Bakanlığı İçin Yeni Adayını Duyurdu

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Adalet Bakanlığına aday gösterdiği Matt Gaetz'in hakkında çıkan tartışmalar nedeniyle çekilmesinin ardından, eski Florida Başsavcısı Pam Bondi'yi yeni aday olarak açıkladı.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, Bondi'nin yaklaşık 20 yıl boyunca savcılık yaptığını, suçlulara karşı sert davrandığını ve Florida'daki aileler için sokakları güvenli hale getirdiğini belirtti.

Başkan, bakanlığın kendisine ve diğer Cumhuriyetçilere karşı kötüye kullanıldığını ifade ederek, "Artık öyle olmayacak. Pam, Adalet Bakanlığını suçla mücadele ve ABD'yi yeniden güvenli hale getirme amacına odaklayacak," dedi.

Matt Gaetz'in Çekilmesi ve Tartışmalar

Temsilciler Meclisi Etik Komitesinde yürütülen bir soruşturma nedeniyle tartışmalara maruz kalan Gaetz, kısa süre önce X hesabından yaptığı açıklamada, Trump yönetimi açısından böyle bir durumun haksız yere dikkat dağıtıcı bir unsur haline geldiğini ifade ederek, bakan adaylığından çekildiğini duyurdu.

Gaetz Hakkındaki İddialar

Gaetz, cinsel istismar iddialarıyla gündeme gelmişti. İddialar arasında "2 kadına cinsel ilişki karşılığında para ödemek", "reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye girmek" ve "uyuşturucu kullanmak" yer almaktadır.

Bu durumu inceleyen Temsilciler Meclisi Etik Komitesi bir rapor hazırlamış ve Trump, kamuoyuna açıklanmasına karşı çıkmıştı. Kongre'deki Cumhuriyetçilerin muhalefeti nedeniyle raporun açıklanması reddedilmiş, bu durum tepkilere neden olmuştur.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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