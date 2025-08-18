Trump: Avrupa, Ukrayna'nın İlk Savunma Hattı Olacak; ABD de Katılacak

ABD Başkanı Trump'ın Güvenlik Garantileri Açıklaması

ABD Başkanı Trump, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "(Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri hakkında) Avrupa, Ukrayna için ilk savunma hattı olacak, ancak biz de buna katılacağız".

Trump'ın sözleri, Avrupa'nın Ukrayna'nın savunmasında öncü rol üstleneceğine vurgu yaparken, aynı zamanda ABD'nin de bu destek mekanizmine dahil olacağını işaret ediyor.

Bu açıklama, güvenlik garantileri konusundaki uluslararası sorumluluk paylaşımına dair tartışmaların merkezinde yer almayı sürdürüyor.