DOLAR
40,89 0,12%
EURO
47,71 0,48%
ALTIN
4.382,8 0,01%
BITCOIN
4.761.988,53 1,04%

Trump: Avrupa, Ukrayna'nın İlk Savunma Hattı Olacak; ABD de Katılacak

Trump, Avrupa'nın Ukrayna için ilk savunma hattı olacağını ve ABD'nin de bu çabaya katılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 20:33
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 20:33
Trump: Avrupa, Ukrayna'nın İlk Savunma Hattı Olacak; ABD de Katılacak

Trump: Avrupa, Ukrayna'nın İlk Savunma Hattı Olacak; ABD de Katılacak

ABD Başkanı Trump'ın Güvenlik Garantileri Açıklaması

ABD Başkanı Trump, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "(Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri hakkında) Avrupa, Ukrayna için ilk savunma hattı olacak, ancak biz de buna katılacağız".

Trump'ın sözleri, Avrupa'nın Ukrayna'nın savunmasında öncü rol üstleneceğine vurgu yaparken, aynı zamanda ABD'nin de bu destek mekanizmine dahil olacağını işaret ediyor.

Bu açıklama, güvenlik garantileri konusundaki uluslararası sorumluluk paylaşımına dair tartışmaların merkezinde yer almayı sürdürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çerkezköy'de Yaya Geçidinde Kaza: Otomobil İki Kadına Çarptı, Anlar Kamerada
2
Zelenskiy: Trump'ın Savaşı Diplomatikle Bitirme Fikrini Destekledik
3
E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025
4
Avustralya, Simcha Rothman'ın Vizesini İptal Etti
5
Merz: 15 Ağustos'taki Alaska Zirvesinde Avrupa ve Ukrayna Güvenliği Korunmalı
6
Eskişehir'de Bıçakla Cinayet: Kadın Eski Erkek Arkadaş Tarafından Öldürüldü
7
Srebrenitsa Soykırımı'nın 30'uncu Yılı Anma Töreni Düzenlendi

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri