Trump: Begram Hava Üssü'nü Geri Almak İçin Afganistan ile Görüşüyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Begram Hava Üssü konusunda Afganistan ile görüşmelerin sürdüğünü ve bölgede küçük bir ABD askeri varlığı yeniden kurmak istediklerini belirtti.

Oval Ofis'te açıklama

Trump, gazetecilere Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, Joe Biden yönetiminin üsten ayrılmasının boşuna olduğunu ve bunun bir beceriksizlik olduğunu savundu.

Trump'ın ifadeleri şu şekilde: "Begram'da neler olacağını göreceğiz. Geri almak için Afganistan ile görüşüyoruz. Oradan asla vazgeçilmemeliydi."

Geri alma planı ve askeri varlık

Başkan Trump, üssü geri almaları halinde orada küçük bir ABD askeri varlığı kurmak istediklerini vurgulayarak, "Oradan vazgeçmek için hiçbir neden yoktu. Begram Hava Üssü'nü elimizde tutacaktık." değerlendirmesini yaptı.