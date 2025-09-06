DOLAR
Trump: Belarus Yakında Yüzlerce Siyasi Tutukluyu Serbest Bırakabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Belarus'un çoğu siyasi olmak üzere yaklaşık 1400-1500 tutuklunun yakın zamanda serbest bırakılacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 11:03
Oval Ofis ve telefon görüşmesiyle gelen umut

ABD Başkanı Donald Trump, Belarus'un çoğu siyasi nedenlerle tutuklanan yüzlerce kişiyi yakın zamanda serbest bırakabileceğini söyledi.

Oval Ofis'te basın mensuplarına konuşan Trump, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile yakın zamanda telefonda görüştüğünü aktardı.

Trump, Lukaşenko'nun daha önce 16 kişiyi serbest bırakmasını "güzel bir jest" olarak nitelendirdi ve "Belarus'un lideri, çok saygı duyulan, güçlü bir lider." dedi.

Trump, Belarus'ta halen dünyanın farklı yerlerinden yaklaşık 1400 ila 1500 tutuklu bulunduğunu belirtti. Bu kişilerin önemli kısmının siyasi tutuklu olduğuna işaret eden Trump, "Görünüşe göre yakın gelecekte serbest bırakılacaklar." diye konuştu.

Trump, 15 Ağustos tarihinde Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Lukaşenko ile harika bir görüşme yaptım. Görüşmenin amacı, 16 tutuklunun serbest bırakılması nedeniyle kendisine teşekkür etmekti. Ayrıca 1300 tutuklunun daha serbest bırakılmasını da konuştuk." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca, Lukaşenko'nun 21 Haziran tarihinde, Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'u kabul etmesinin ardından farklı ülke vatandaşı 14 tutuklunun serbest bırakılmasına karar verildiği bildirilmişti.

