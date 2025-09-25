Trump: BM'deki Teknik Aksaklıklar 'Planlı Sabotaj' — Guterres'ten Soruşturma Talebi

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'ndaki teknik aksaklıkları 'planlı sabotaj girişimleri' olarak nitelendirerek BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten derhal soruşturma başlatılmasını talep etti.

Olayın ayrıntıları

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Genel Kurul konuşması öncesi ve sırasında yaşanan aksaklıkların tesadüf olamayacağını savundu. Konuşma öncesi binaya girişte yürüyen merdivenlerin aniden durduğunu, eşi Melania Trump ile birlikte düşmekten son anda kurtulduklarını belirtti.

Konuşmasına teleprompter arızası nedeniyle bir süre başlayamadığını, cihaz devreye girene kadar konuşmayı ezberden sürdürdüğünü aktardı. Ayrıca konuşma sırasında salonun ses sisteminin tamamen devre dışı kaldığını; liderlerin kendisini ancak kulaklıkla tercüme sistemi üzerinden dinleyebildiğini ifade etti.

Trump, bu olayların araştırılması için Antonio Guterres'e bir mektup gönderdiğini ve yürüyen merdivenlere ait güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, sürece ABD Gizli Servisi'nin de dahil olduğunu açıkladı.

BM ve medya tepkileri

Beyaz Saray, yürüyen merdivenlerin aniden durmasına ilişkin olarak 'kasıtlı yapıldıysa ilgili kişi işten çıkarılmalı' çağrısı yaptı. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise yürüyen merdivenlerin aniden durmasına, ABD delegasyonundan bir kameramanın neden olmuş olabileceğini belirterek farklı bir açıklama getirdi.

The Times'ın haberinde ise bazı BM görevlilerinin, fonları kısan Trump yürüyen merdivene geldiğinde merdiveni bilerek durdurup kendi aralarında 'BM'nin parası bitti' mesajı vermek için şaka yaptıkları öne sürüldü.

Trump, Genel Kurul konuşmasında yaşanan aksaklıkları işaret ederek, Birleşmiş Milletler'in kuruluş amacına uygun hareket etmesi gerektiğini ifade etti ve sorumluların bulunup hesap vermesini istedi.