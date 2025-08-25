Trump: Bolton'ın Evine Yapılan FBI Baskınıyla İlgim Yok

Trump'tan Bolton Baskınıyla İlgili Net Açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un evinin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından basılmasıyla ilgili olarak sürece herhangi bir biçimde karışmadığını söyledi.

Oval Ofis'te Gelen Soruya Yanıt

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u Oval Ofis'te ağırladığı görüşme sırasında Bolton'ın evindeki aramaya ilişkin bir soru yöneltilen Trump, söz konusu baskını medyadan öğrendiğini belirtti.

Trump, konuyla ilgili olarak, "Bana bu konuda bilgi verilmedi. Ben de sizin gibi medyadan okudum." ifadelerini kullandı ve Bolton hakkında kişisel eleştirilerini de yineledi: "Onun aptal olduğunu düşünüyordum. Onun, sadece savaşa gitmek isteyen bir adam olduğunu düşünüyordum. İnsanları öldürmeyi seviyordu. Onun temelde kötü bir adam olduğunu düşünüyordum ama bu konuyla ilgilenmiyorum."

Trump, arama öncesinde bilgilendirilip bilgilendirilmediği sorusuna ise "Bunları (Adalet Bakanı) Pam Bondi'ye sormanız gerek." yanıtını verdi.

Baskının Detayları ve Bolton'un Durumu

FBI, John Bolton'un Maryland eyaletindeki konutunda cuma günü arama gerçekleştirdi. Yetkililer, Bolton'un herhangi bir suçla itham edilmediğini veya gözaltına alınmadığını bildirdi.

Bolton, 2018-2019 döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Beyaz Saray'da görev yapmış; Trump dönemindeki "İran'a maksimum baskı" politikasının mimarlarından biri olarak görülmüştü. Trump ile görüş ayrılığı yaşamış ve görevinden ayrılmıştı.