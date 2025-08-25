DOLAR
40,99 0,36%
EURO
47,6 1,45%
ALTIN
4.439,72 -0,18%
BITCOIN
4.587.006,57 0,66%

Trump: Bolton'ın Evine Yapılan FBI Baskınıyla İlgim Yok

Trump, John Bolton'un evine FBI baskınını medyadan öğrendiğini, sürece karışmadığını ve soru için Adalet Bakanı Pam Bondi'ye yönlendirdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 22:27
Trump: Bolton'ın Evine Yapılan FBI Baskınıyla İlgim Yok

Trump'tan Bolton Baskınıyla İlgili Net Açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un evinin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından basılmasıyla ilgili olarak sürece herhangi bir biçimde karışmadığını söyledi.

Oval Ofis'te Gelen Soruya Yanıt

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u Oval Ofis'te ağırladığı görüşme sırasında Bolton'ın evindeki aramaya ilişkin bir soru yöneltilen Trump, söz konusu baskını medyadan öğrendiğini belirtti.

Trump, konuyla ilgili olarak, "Bana bu konuda bilgi verilmedi. Ben de sizin gibi medyadan okudum." ifadelerini kullandı ve Bolton hakkında kişisel eleştirilerini de yineledi: "Onun aptal olduğunu düşünüyordum. Onun, sadece savaşa gitmek isteyen bir adam olduğunu düşünüyordum. İnsanları öldürmeyi seviyordu. Onun temelde kötü bir adam olduğunu düşünüyordum ama bu konuyla ilgilenmiyorum."

Trump, arama öncesinde bilgilendirilip bilgilendirilmediği sorusuna ise "Bunları (Adalet Bakanı) Pam Bondi'ye sormanız gerek." yanıtını verdi.

Baskının Detayları ve Bolton'un Durumu

FBI, John Bolton'un Maryland eyaletindeki konutunda cuma günü arama gerçekleştirdi. Yetkililer, Bolton'un herhangi bir suçla itham edilmediğini veya gözaltına alınmadığını bildirdi.

Bolton, 2018-2019 döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Beyaz Saray'da görev yapmış; Trump dönemindeki "İran'a maksimum baskı" politikasının mimarlarından biri olarak görülmüştü. Trump ile görüş ayrılığı yaşamış ve görevinden ayrılmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı
2
Antalya'da Pastanede 2 Kişiyi Öldüren Oda Başkanı İntihar Etti
3
Muğla Milas'ta Silahlı Saldırı: 43 Yaşındaki Kadın Öldü
4
Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda hayatını kaybeden Cengiz Kalyoncu Gaziantep'te defnedildi
5
İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek
6
Filistin: İsrail'in Kudüs'teki Kiliselere 'Eşi Görülmemiş Saldırı' İddiası
7
Nevşehir'de Kızılırmak'ta Boğulma: Ürgüp'te 3 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu