Trump, Carney’nin Gazze Barış Kurulu Davetini Geri Çekti

Trump, Truth'te paylaştığı mesajda Kanada Başbakanı Mark Carney'in Gazze Barış Kurulu davetini geri çektiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 06:08
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 06:08
Trump, Carney’nin Gazze Barış Kurulu Davetini Geri Çekti

Trump, Carney’nin Gazze Barış Kurulu Davetini Geri Çekti

Kanada ile diplomatik gerilim tırmanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney’e yaptığı Gazze Barış Kuruluna katılım davetini geri çektiğini açıkladı.

Trump, Truth sosyal medya platformunda paylaştığı mesajda Carney’e seslenerek, "Lütfen bu mektubun, Kanada’nın katılımıyla ilgili olarak Gazze Barış Kurulu’nun size yaptığı daveti geri çektiğini bildirdiğini kabul edin" ifadelerini kullandı. Trump, Gazze Barış Kurulu'nun şimdiye kadar oluşturulmuş en prestijli liderler kurulu olacağını da sözlerine ekledi.

Carney, daha önce Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) yaptığı konuşmada Trump’ın politikalarını eleştirmişti. Carney, "NATO’nun açık bir şekilde sınavdan geçtiğini düşünüyorum. Bu sınava verilecek ilk yanıt, Arktik güvenliğini her ihtimale karşı sağlam ve güçlü bir biçimde garanti altına almaktır" demişti. Ayrıca, Trump’ın gümrük vergilerine değinerek, "Tarifeler bir koz olarak, finansal altyapı zorlayıcı bir araç olarak, tedarik zincirleri ise sömürülecek kırılganlıklar olarak kullanılmaya başlandı" eleştirisinde bulunmuştu.

Carney, Trump’ın "Kanada’nın ABD sayesinde var olduğu" şeklindeki sözlerine de yanıt vererek, "Kanada ve ABD, ekonomi, güvenlik ve zengin kültürel alışveriş alanlarında olağanüstü bir ortaklık kurdu. Ancak Kanada, ABD sayesinde var olmuyor. Kanada, Kanadalı olduğumuz için gelişiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bu gelişme, Kanada yönetimini kızdıracak bir hamle olarak değerlendiriliyor ve iki ülke arasındaki diplomatik tartışmayı alevlendirdi.

TRUMP, KANADA BAŞBAKANI CARNEY’E YAPTIĞI GAZZE BARIŞ KURULU’NA KATILIM DAVETİNİ GERİ...

TRUMP, KANADA BAŞBAKANI CARNEY’E YAPTIĞI GAZZE BARIŞ KURULU’NA KATILIM DAVETİNİ GERİ ÇEKTİ

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İnegöl'e Yeni Meydan: Sarıpınar'da 2 bin 170 metrekarelik yaşam alanı
2
Sakarya Büyükşehir Tıp Merkezi 2025'te 153 bin 407 Vatandaşa Şifa Oldu
3
Kaymakam Ünal Coşkun'dan Beypazarı Çarşamba Pazarı'na Anlamlı Ziyaret
4
Bolu'da nargile sonrası karbonmonoksit şüphesi: 6 kişi hastanelik
5
Hatay'da 8 yaşındaki Dilek 'Recep Dede' diye Erdoğan'ı görmek için ağladı
6
Erzincan'da 29. Birim Amirleri Toplantısı: Vali Aydoğdu'dan 'Tam Hazırlık' Talimatı
7
Sultangazi'de Zabıta Pazarlarda Fırsatçıya Geçit Vermiyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları