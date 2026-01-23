Trump, Carney’nin Gazze Barış Kurulu Davetini Geri Çekti

Kanada ile diplomatik gerilim tırmanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney’e yaptığı Gazze Barış Kuruluna katılım davetini geri çektiğini açıkladı.

Trump, Truth sosyal medya platformunda paylaştığı mesajda Carney’e seslenerek, "Lütfen bu mektubun, Kanada’nın katılımıyla ilgili olarak Gazze Barış Kurulu’nun size yaptığı daveti geri çektiğini bildirdiğini kabul edin" ifadelerini kullandı. Trump, Gazze Barış Kurulu'nun şimdiye kadar oluşturulmuş en prestijli liderler kurulu olacağını da sözlerine ekledi.

Carney, daha önce Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) yaptığı konuşmada Trump’ın politikalarını eleştirmişti. Carney, "NATO’nun açık bir şekilde sınavdan geçtiğini düşünüyorum. Bu sınava verilecek ilk yanıt, Arktik güvenliğini her ihtimale karşı sağlam ve güçlü bir biçimde garanti altına almaktır" demişti. Ayrıca, Trump’ın gümrük vergilerine değinerek, "Tarifeler bir koz olarak, finansal altyapı zorlayıcı bir araç olarak, tedarik zincirleri ise sömürülecek kırılganlıklar olarak kullanılmaya başlandı" eleştirisinde bulunmuştu.

Carney, Trump’ın "Kanada’nın ABD sayesinde var olduğu" şeklindeki sözlerine de yanıt vererek, "Kanada ve ABD, ekonomi, güvenlik ve zengin kültürel alışveriş alanlarında olağanüstü bir ortaklık kurdu. Ancak Kanada, ABD sayesinde var olmuyor. Kanada, Kanadalı olduğumuz için gelişiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bu gelişme, Kanada yönetimini kızdıracak bir hamle olarak değerlendiriliyor ve iki ülke arasındaki diplomatik tartışmayı alevlendirdi.

