Pazaryeri Devlet Hastanesi’nde Sağlıkta Güçlü Hizmet Vurgusu

Pazaryeri Devlet Hastanesi, Dr. Abbas Karakurt liderliğinde kesintisiz, kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti hedefiyle yapılan iyileştirmeleri basına tanıttı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 12:18
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 12:18
Pazaryeri Devlet Hastanesi’nde Sağlıkta Güçlü Hizmet Vurgusu

Pazaryeri Devlet Hastanesi’nde Sağlıkta Güçlü Hizmet Vurgusu

Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi, halkına daha iyi hizmet sunma hedefiyle yürütülen çalışmaları basınla paylaştı. Hastane Başhekimi Dr. Abbas Karakurt, kurumun kesintisiz, kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti sunma kararlılığını vurguladı.

Basın Ziyaretiyle Yerinde İnceleme

Pazaryeri ilçesinde görev yapan basın mensupları, Pazaryeri Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek yürütülen sağlık hizmetlerini yerinde inceledi. Gazeteciler, hastanenin mevcut çalışmaları, sunulan hizmetler ve devam eden iyileştirme faaliyetleri hakkında detaylı bilgi aldı. Dr. Abbas Karakurt, basın mensuplarını karşılayarak yapılan düzenlemeler ve hasta memnuniyetini artırmaya yönelik uygulamalar hakkında kapsamlı açıklamalarda bulundu.

Hizmetlerdeki İyileştirmeler ve Gözlemler

Ziyaret sırasında poliklinik hizmetlerinden acil servise, laboratuvar olanaklarından hasta bakım süreçlerine kadar birçok alanda yapılan iyileştirmeler yerinde gözlemlendi. Hastanenin fiziki koşullarının güçlendirilmesi ve modern hizmet anlayışı dikkat çekti.

Sağlık personelinin özverili çalışmaları ve uygulanan yeni düzenlemelerin, hizmet etkinliğini ve hasta memnuniyetini artırmaya yönelik somut adımlar olduğu kaydedildi.

PAZARYERİ DEVLET HASTANESİ’NDE SAĞLIKTA GÜÇLÜ HİZMET VURGUSU

PAZARYERİ DEVLET HASTANESİ’NDE SAĞLIKTA GÜÇLÜ HİZMET VURGUSU

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pazaryeri Devlet Hastanesi’nde Sağlıkta Güçlü Hizmet Vurgusu
2
Çerçioğlu, Bakan Yardımcısı Okumuş’u Aydın’da Ağırladı
3
Bilkart Ulaşım Sistemiyle Bilecik'te Temassız Ulaşım
4
Bursalı Hayırsever Hanımlar Afganistan’da Su Kuyusu Açtı
5
Niğde Geven Balı'na Coğrafi İşaret ve Arıcılık Eğitimi
6
Sanal Kumar Bağımlılığı Alarmı: YEDAM Başvurularında İlk Sırada
7
Almanya'da Kalp Krizi: Aydınlı Gurbetçi Batıkan Bozkurt Hayatını Kaybetti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları