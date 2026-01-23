Pazaryeri Devlet Hastanesi’nde Sağlıkta Güçlü Hizmet Vurgusu

Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi, halkına daha iyi hizmet sunma hedefiyle yürütülen çalışmaları basınla paylaştı. Hastane Başhekimi Dr. Abbas Karakurt, kurumun kesintisiz, kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti sunma kararlılığını vurguladı.

Basın Ziyaretiyle Yerinde İnceleme

Pazaryeri ilçesinde görev yapan basın mensupları, Pazaryeri Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek yürütülen sağlık hizmetlerini yerinde inceledi. Gazeteciler, hastanenin mevcut çalışmaları, sunulan hizmetler ve devam eden iyileştirme faaliyetleri hakkında detaylı bilgi aldı. Dr. Abbas Karakurt, basın mensuplarını karşılayarak yapılan düzenlemeler ve hasta memnuniyetini artırmaya yönelik uygulamalar hakkında kapsamlı açıklamalarda bulundu.

Hizmetlerdeki İyileştirmeler ve Gözlemler

Ziyaret sırasında poliklinik hizmetlerinden acil servise, laboratuvar olanaklarından hasta bakım süreçlerine kadar birçok alanda yapılan iyileştirmeler yerinde gözlemlendi. Hastanenin fiziki koşullarının güçlendirilmesi ve modern hizmet anlayışı dikkat çekti.

Sağlık personelinin özverili çalışmaları ve uygulanan yeni düzenlemelerin, hizmet etkinliğini ve hasta memnuniyetini artırmaya yönelik somut adımlar olduğu kaydedildi.

