Bursalı Hayırsever Hanımlar Afganistan’da Su Kuyusu Açtı

Bursa’da bir araya gelen hayırsever hanımlar, yıllardır süregelen yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Son olarak Afganistan’da bir su kuyusu açtıran ekip, ihtiyaç duyulan her noktaya destek ulaştırmayı hedefliyor.

Yürütülen çalışmalar ve destekler

Bursalı Hayırsever Hanımlar Derneği üyeleri, yardımların tamamen bağışçılar sayesinde gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Afganistan’da bir su kuyusu açtırmak da nasip oldu" ifadelerini kullandı.

Çalışmaların yalnızca yurt içinde sınırlı kalmadığını belirten ekip, bugüne kadar akülü araçlar, hasta yatakları, solunum cihazları temin ettiklerini ve ihtiyaç sahibi ailelerin fatura ödemelerine destek sağladıklarını aktardı. Ayrıca bot ve mont yardımlarının da farklı bölgelere ulaştırıldığı bildirildi.

Hayırsever hanımlar, faaliyetlerini yaklaşık bir yıldır dernek çatısı altında sürdürdüklerini, özellikle Gazze için özverili bir ekiple çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Gönüllüler, ellerinden gelenin fazlasını yapmaya gayret ettiklerini ve tüm çalışmaların yalnızca Allah rızası için sürdürüleceğini ifade etti.

Dernek üyeleri, yıllardır devam eden bu iyilik yolculuğundan büyük mutluluk duyduklarını ve desteklerin artarak devam edeceğini belirtti.

BURSALI HAYIRSEVER HANIMLARIN YARDIMLARI SINIRLARI AŞTI: AFGANİSTAN’DA SU KUYUSU AÇILDI