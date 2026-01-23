Bursalı Hayırsever Hanımlar Afganistan’da Su Kuyusu Açtı

Bursalı Hayırsever Hanımlar Derneği, Afganistan’da su kuyusu açtırdı; dernek yurt içi ve yurt dışında akülü araç, hasta yatağı, solunum cihazı ve giysi yardımı yapıyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 12:07
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 12:07
Bursalı Hayırsever Hanımlar Afganistan’da Su Kuyusu Açtı

Bursalı Hayırsever Hanımlar Afganistan’da Su Kuyusu Açtı

Bursa’da bir araya gelen hayırsever hanımlar, yıllardır süregelen yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Son olarak Afganistan’da bir su kuyusu açtıran ekip, ihtiyaç duyulan her noktaya destek ulaştırmayı hedefliyor.

Yürütülen çalışmalar ve destekler

Bursalı Hayırsever Hanımlar Derneği üyeleri, yardımların tamamen bağışçılar sayesinde gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Afganistan’da bir su kuyusu açtırmak da nasip oldu" ifadelerini kullandı.

Çalışmaların yalnızca yurt içinde sınırlı kalmadığını belirten ekip, bugüne kadar akülü araçlar, hasta yatakları, solunum cihazları temin ettiklerini ve ihtiyaç sahibi ailelerin fatura ödemelerine destek sağladıklarını aktardı. Ayrıca bot ve mont yardımlarının da farklı bölgelere ulaştırıldığı bildirildi.

Hayırsever hanımlar, faaliyetlerini yaklaşık bir yıldır dernek çatısı altında sürdürdüklerini, özellikle Gazze için özverili bir ekiple çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Gönüllüler, ellerinden gelenin fazlasını yapmaya gayret ettiklerini ve tüm çalışmaların yalnızca Allah rızası için sürdürüleceğini ifade etti.

Dernek üyeleri, yıllardır devam eden bu iyilik yolculuğundan büyük mutluluk duyduklarını ve desteklerin artarak devam edeceğini belirtti.

BURSALI HAYIRSEVER HANIMLARIN YARDIMLARI SINIRLARI AŞTI: AFGANİSTAN’DA SU KUYUSU AÇILDI

BURSALI HAYIRSEVER HANIMLARIN YARDIMLARI SINIRLARI AŞTI: AFGANİSTAN’DA SU KUYUSU AÇILDI

BURSALI HAYIRSEVER HANIMLARIN YARDIMLARI SINIRLARI AŞTI: AFGANİSTAN’DA SU KUYUSU AÇILDI

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursalı Hayırsever Hanımlar Afganistan’da Su Kuyusu Açtı
2
Niğde Geven Balı'na Coğrafi İşaret ve Arıcılık Eğitimi
3
Sanal Kumar Bağımlılığı Alarmı: YEDAM Başvurularında İlk Sırada
4
Almanya'da Kalp Krizi: Aydınlı Gurbetçi Batıkan Bozkurt Hayatını Kaybetti
5
Çerçioğlu, Bakan Yardımcısı Okumuş’u Aydın’da Ağırladı
6
Bilkart Ulaşım Sistemiyle Bilecik'te Temassız Ulaşım
7
Pazaryeri Devlet Hastanesi’nde Sağlıkta Güçlü Hizmet Vurgusu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları