Niğde Geven Balı'na Coğrafi İşaret ve Arıcılık Eğitimi

Niğde Geven Balı'na Coğrafi İşaret Tescili ve Arıcılık Eğitimi

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde geniş katılımla gerçekleştirildi

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Niğde Geven Balı Coğrafi İşaret Tanıtımı ile Arı Yetiştiriciliği ve Hastalıkları Eğitimi Programı yoğun ilgiyle tamamlandı.

Programa Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Belediye Başkan Vekili Nurdan Özkul, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Tarım ve Orman Müdürü Furkan Mete, Niğde İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Niğmetullah Şentürk, akademisyenler, kurum temsilcileri ve çok sayıda üretici katıldı.

Programda konuşan Vali Nedim Akmeşe, Niğde Geven Balı'nın coğrafi işaret tescilinin ürün kalitesini güvence altına alan ve üreticinin emeğini koruyan önemli bir kazanım olduğunu vurguladı. Niğde'nin yüksek rakımı, temiz çevresi ve zengin florasıyla arıcılık açısından ayrıcalıklı bir konuma sahip olduğunu belirten Vali Akmeşe, il genelindeki 44.863 arılı kovan ve yıllık ortalama 564 ton bal üretimi rakamlarına dikkat çekti.

Vali Akmeşe, Niğde Geven Balı'nın yüksek kalitesiyle katma değeri yüksek ve stratejik bir ürün niteliği taşıdığına işaret etti ve bilimsel katkıları ile ev sahipliği dolayısıyla Prof. Dr. Hasan Uslu ile üniversitenin akademisyenlerine teşekkür etti.

Programın düzenlenmesinde emeği geçen Niğde Belediyesi, Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ahiler Kalkınma Ajansı, Türk Patent ve Marka Kurumu ve Niğde İli Arı Yetiştiricileri Birliği'ne de teşekkür eden Vali Akmeşe, etkinliğin arıcılık sektörü ve Niğde için hayırlı olmasını diledi.

