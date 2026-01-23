Sanal Kumar Bağımlılığı Alarmı: YEDAM Başvurularında İlk Sırada

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM)'a yapılan başvurular arasında sanal kumar bağımlılığı ilk sırada yer alıyor. Yeşilay Niğde Şube Başkanı Hayri Yıldız, online kumarın kolay erişilebilirliği ve kontrolünün zorlaşmasının bağımlılık riskini hızla artırdığını belirtti.

Neden hızla yayılıyor?

Yıldız, kumar bağımlılığının temelinde 'kazanma' hissinin bulunduğunu ve bu hissin beyinde dopamin etkisi yaratarak diğer bağımlılık türleriyle benzer bir mekanizma üzerinden ilerlediğini söyledi. Fiziksel ortamdaki kumara kıyasla online kumarın çok daha kolay ve kontrolsüz oynanabildiğini vurgulayan Yıldız, sanal ortamda para kavramının daha soyut hale gelmesinin bağımlılığı hızlandıran en önemli faktörlerden biri olduğunu belirtti: 'Sanal ortamda para kavramı daha soyut hale geliyor. Fiziksel olarak parayı kaybettiğini görmediği için kişi daha kolay ve daha hızlı bağımlı olabiliyor.'

Tespit zorluğu ve sonuçları

Yıldız, online kumar bağımlılığının fark edilmesinin güç olduğuna dikkat çekti: 'Kişi bağımlı olduğunun farkında değildir.' Fiziksel bir bağımlılık belirtisi olmadığı için çevre tarafından çoğu kez fark edilmediğini, bireyin sorunu tek başına karşılamaya çalışmasının ise depresyon, içe kapanma ve bazı vakalarda intihara kadar varan ağır sonuçlara zemin hazırlayabildiğini ifade etti.

Toplumsal etkiler ve diğer bağımlılıklar

Kumar bağımlılığının yalnızca bireyi değil ailesini, sosyal çevresini ve iş hayatını da olumsuz etkilediğini söyleyen Yıldız, bağımlıların zamanla sorumluluklarını yerine getiremez hale geldiğini ve çevresine ciddi zararlar verdiğini belirtti. Ayrıca kumarın diğer bağımlılıklara geçişi kolaylaştırdığını vurguladı: 'Kumar bağımlılığı, alkol, sigara ve madde kullanımına geçiş riskini artırır. Bağımlılıklar birbirini besler. Alkol almayan birisi kumar bağımlısı ise zamanla alkol, madde ya da sigara bağımlısı olabilir.'

YEDAM desteği ve tedavi oranları

Yıldız, YEDAM'a yapılan başvurular arasında kumar, özellikle online kumar başvurularının en fazla olduğunu aktardı. Ayrıca YEDAM’ın 115 numaralı danışmanlık hattı üzerinden ücretsiz hizmet verildiğini hatırlattı ve tedaviye ilişkin umut verici bir veri paylaştı: 'Türkiye genelindeki istatistiklere baktığımızda, YEDAM’a başvuran ve tedavi sürecine katılan kumar bağımlılarının yaklaşık %80’inin tedaviye olumlu yanıt verdiğini görüyoruz.' Bu oranın önemine dikkat çeken Yıldız, hiçbir bağımlının çaresiz olmadığını söyledi.

Gizlilik ve çağrı

Yıldız, gizlilik ilkesinin YEDAM’ın temel prensiplerinden biri olduğunu belirterek başvuran kişilerin bilgilerinin kesinlikle paylaşılmadığını vurguladı. Bağımlılıkla mücadelede ilk adımın farkındalık ve profesyonel destek almak olduğuna dikkat çekti ve destek arayanlara cesaret çağrısında bulundu.

