Sanal Kumar Bağımlılığı Alarmı: YEDAM Başvurularında İlk Sırada

YEDAM başvurularında online kumar bağımlılığı öne çıktı. Hayri Yıldız, kolay erişim ve soyut para algısının bağımlılığı hızlandırdığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 12:04
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 12:04
Sanal Kumar Bağımlılığı Alarmı: YEDAM Başvurularında İlk Sırada

Sanal Kumar Bağımlılığı Alarmı: YEDAM Başvurularında İlk Sırada

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM)'a yapılan başvurular arasında sanal kumar bağımlılığı ilk sırada yer alıyor. Yeşilay Niğde Şube Başkanı Hayri Yıldız, online kumarın kolay erişilebilirliği ve kontrolünün zorlaşmasının bağımlılık riskini hızla artırdığını belirtti.

Neden hızla yayılıyor?

Yıldız, kumar bağımlılığının temelinde 'kazanma' hissinin bulunduğunu ve bu hissin beyinde dopamin etkisi yaratarak diğer bağımlılık türleriyle benzer bir mekanizma üzerinden ilerlediğini söyledi. Fiziksel ortamdaki kumara kıyasla online kumarın çok daha kolay ve kontrolsüz oynanabildiğini vurgulayan Yıldız, sanal ortamda para kavramının daha soyut hale gelmesinin bağımlılığı hızlandıran en önemli faktörlerden biri olduğunu belirtti: 'Sanal ortamda para kavramı daha soyut hale geliyor. Fiziksel olarak parayı kaybettiğini görmediği için kişi daha kolay ve daha hızlı bağımlı olabiliyor.'

Tespit zorluğu ve sonuçları

Yıldız, online kumar bağımlılığının fark edilmesinin güç olduğuna dikkat çekti: 'Kişi bağımlı olduğunun farkında değildir.' Fiziksel bir bağımlılık belirtisi olmadığı için çevre tarafından çoğu kez fark edilmediğini, bireyin sorunu tek başına karşılamaya çalışmasının ise depresyon, içe kapanma ve bazı vakalarda intihara kadar varan ağır sonuçlara zemin hazırlayabildiğini ifade etti.

Toplumsal etkiler ve diğer bağımlılıklar

Kumar bağımlılığının yalnızca bireyi değil ailesini, sosyal çevresini ve iş hayatını da olumsuz etkilediğini söyleyen Yıldız, bağımlıların zamanla sorumluluklarını yerine getiremez hale geldiğini ve çevresine ciddi zararlar verdiğini belirtti. Ayrıca kumarın diğer bağımlılıklara geçişi kolaylaştırdığını vurguladı: 'Kumar bağımlılığı, alkol, sigara ve madde kullanımına geçiş riskini artırır. Bağımlılıklar birbirini besler. Alkol almayan birisi kumar bağımlısı ise zamanla alkol, madde ya da sigara bağımlısı olabilir.'

YEDAM desteği ve tedavi oranları

Yıldız, YEDAM'a yapılan başvurular arasında kumar, özellikle online kumar başvurularının en fazla olduğunu aktardı. Ayrıca YEDAM’ın 115 numaralı danışmanlık hattı üzerinden ücretsiz hizmet verildiğini hatırlattı ve tedaviye ilişkin umut verici bir veri paylaştı: 'Türkiye genelindeki istatistiklere baktığımızda, YEDAM’a başvuran ve tedavi sürecine katılan kumar bağımlılarının yaklaşık %80’inin tedaviye olumlu yanıt verdiğini görüyoruz.' Bu oranın önemine dikkat çeken Yıldız, hiçbir bağımlının çaresiz olmadığını söyledi.

Gizlilik ve çağrı

Yıldız, gizlilik ilkesinin YEDAM’ın temel prensiplerinden biri olduğunu belirterek başvuran kişilerin bilgilerinin kesinlikle paylaşılmadığını vurguladı. Bağımlılıkla mücadelede ilk adımın farkındalık ve profesyonel destek almak olduğuna dikkat çekti ve destek arayanlara cesaret çağrısında bulundu.

Sanal kumar bağımlılığı alarm veriyor: YEDAM’a en fazla başvuru bu alanda

Sanal kumar bağımlılığı alarm veriyor: YEDAM’a en fazla başvuru bu alanda

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pazaryeri Devlet Hastanesi’nde Sağlıkta Güçlü Hizmet Vurgusu
2
Çerçioğlu, Bakan Yardımcısı Okumuş’u Aydın’da Ağırladı
3
Bilkart Ulaşım Sistemiyle Bilecik'te Temassız Ulaşım
4
Bursalı Hayırsever Hanımlar Afganistan’da Su Kuyusu Açtı
5
Niğde Geven Balı'na Coğrafi İşaret ve Arıcılık Eğitimi
6
Sanal Kumar Bağımlılığı Alarmı: YEDAM Başvurularında İlk Sırada
7
Almanya'da Kalp Krizi: Aydınlı Gurbetçi Batıkan Bozkurt Hayatını Kaybetti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları