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Trump, Çelik ve Alüminyum İthalatına Yüzde 25 Tarife Getirdi

ABD Başkanı Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulama kararı aldı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 03:12
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 03:12
Trump, Çelik ve Alüminyum İthalatına Yüzde 25 Tarife Getirdi

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına %25 oranında gümrük vergisi uygulanmasına dair kararnameyi imzaladı. Oval Ofis'te gerçekleştirilen törende, Trump, ABD'nin tüm ülkelerden yaptığı çelik ve alüminyum ithalatına istisnasız tarife uygulanacağını açıkladı.

Imzaladığı kararname sonrasında Trump, "Bu, Amerika'yı yeniden zenginleştirmenin başlangıcı" şeklinde bir değerlendirmede bulundu. İthal çelik ve alüminyum için %25 oranındaki tarifenin tüm ülkeler için geçerli olacağını ifade eden Trump, üretimin ABD'de yapılması durumunda gümrük vergisi muafiyeti sağlanacağını belirtti.

Trump, ayrıca, ABD'de üretim yapılmasının fiyatları düşüreceğini savunarak, "Yabancı şirketler ABD'ye taşınacak, çeliklerini ve alüminyumlarını burada üretecekler. Sonuçta daha ucuz olacak" dedi.

Gelecek 4 hafta içinde otomobil, ilaç ve çipler konularında toplantılar yapılacağını kaydeden Trump, mütekabiliyet esasına dayalı tarifeleri uygulayacaklarını duyurdu. "Eğer misilleme yaparlarsa, biz de otomatik olarak yükseltiriz. Bu yüzden misilleme yapmalarının bir faydası olacağını düşünmüyorum," şeklinde konuştu.

Ticaret Bakan Adayı Howard Lutnick, Trump'ın ilk döneminde tarifelerin açıklanmasının ardından sektörde istihdamın 120 bin kişi arttığını; ancak sonrası dönemlerde uygulanan istisnaların, 107 bin kişilik kayba yol açtığını vurguladı. Lutnick, Trump'ın "Amerikan çelik işçilerini ayağa kaldıran" bir başkan olduğunu da sözlerine ekledi.

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