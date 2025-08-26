Trump: "Çinli öğrencilerin ABD'ye gelmesinden onur duyuyorum"

Başkan Trump kabine toplantısında Çin ile ilişkilerin iyi olduğunu vurguladı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, Çinli öğrencilerin ABD'ye eğitim için gelmesinden memnun olduğunu ve yıllık yüz binlerce öğrencinin ABD'de eğitim almasıyla sistemin daha güçlü olduğunu belirtti.

"Çin ile çok iyi anlaşıyoruz ve ben de Devlet Başkan Şi (Cinping) ile çok iyi anlaşıyorum. Çinli öğrencilerin buraya gelemeyeceğini söylemek çok aşağılayıcı. Onların ve diğer ülkelerin öğrencilerinin buraya gelmesini seviyorum. Gelmeseler ne olurdu biliyor musunuz? Üniversite sistemimiz çok çabuk çökerdi." değerlendirmesini yaptı.

Çinli öğrencilerin ABD'ye gelmesinden memnuniyet duyduğunu Çin Devlet Başkanı Şi'ye anlattığını kaydeden Trump, "Çok iyi hatta dünyadaki en iyi üniversite sistemine sahibiz, bu yüzden Çin onları buraya gönderiyor. Çin'den öğrencilerin buraya gelmesinden onur duyuyorum." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, dünkü açıklamasında, Çin'den her yıl 600 bin civarında öğrencinin ülkesine eğitim için gelmesinden mutlu olduğunu belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, mayıs ayında duyurduğu bir kararla, Çinli öğrencilere vize verilmesi sürecinde daha sıkı kontrollerin yapılacağını ve bazı öğrencilerin vizelerinin iptal edilebileceğini açıklamıştı.