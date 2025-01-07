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Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, benim dostum ve saygı duyduğum biri"

Donald Trump, Suriye politikası hakkında yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyduğu saygıyı dile getirdi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 20:47
Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, benim dostum ve saygı duyduğum biri"

Trump, Türkiye'nin Suriye'deki Rolünü Vurguladı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Suriye'den asker çekme sürecinde Türkiye'nin önemini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, benim dostum ve saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Florida'daki Basın Toplantısı

Trump, Florida'daki Mar-a-Lago yerleşkesinde düzenlediği basın toplantısında dış politika konularına dair değerlendirmelerde bulundu. Önceki başkanlık döneminde savaşlardan kaçındığını hatırlatan Trump, Suriye'deki askerlerin geri çekilmesi ve mevcut gidişatla ilgili Türkiye’nin kritik rolünü tekrar gündeme getirdi.

Askeri Strateji ve Türkiye'nin Önemi

Suriye'de DEAŞ ile mücadelede önemli başarılar elde ettiğini belirten Trump, Amerikan askerlerinin büyük bir kısmını geri çektiğini ifade etti. Suriye'deki yaklaşık 2 bin Amerikan askerinin geri çekilip çekilmeyeceği sorusuna ise, "Bunu size söylemeyeceğim çünkü bu bir askeri stratejinin parçası. Ancak şunu söyleyebilirim ki bu Türkiye ile ilgili bir durum" yanıtını verdi.

Erdoğan ile İlişkileri

Trump, Suriye ile ilgili meselelerde Türkiye'nin önemine dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan dostluğunu ve birbirlerine duydukları saygıyı dile getirdi.

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