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Trump, Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu'na Video Konferansla Katıldı: Faiz ve Petrol Fiyatlarında Düşüş Çağrısı

Trump, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda faizlerin dünya genelinde düşmesi gerektiğini vurguladı ve petrol fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 21:36
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 21:36
Trump, Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu'na Video Konferansla Katıldı: Faiz ve Petrol Fiyatlarında Düşüş Çağrısı

Trump, Dünya Ekonomik Forumu'nun 55. Yıllık Toplantılarına Katıldı

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 55. Yıllık Toplantılarına video konferans ile katıldı. Toplantıda, faiz oranlarının derhal düşmesine ve Suudi Arabistan ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol fiyatlarını azaltması gerektiğine dikkat çekti. Trump, "Eğer petrol fiyatları düşseydi, Rusya-Ukrayna Savaşı hemen biterdi. Fakat şu anda fiyatlar, savaşın devam etmesi için yeterince yüksek," diye konuştu.

Göçmen Politikaları ve Ekonomik Hedefler

Trump, düzensiz göçmenler konusunu "işgal" olarak tanımlayarak eski Başkan Joe Biden hükümetini suçladı. Başkanlık görevine başladıktan sonra bu konuyla ilgili "hızlı adımlar" attığını vurguladı. Ayrıca, birçok kararname ile yaşam maliyetini ve suç oranlarını azaltma hedeflerine ulaşmayı amaçladığını belirtti.

Enerji Üretimi ve Kripto Yatırımları

Trump, ABD'nin en yüksek miktarda petrol ve doğal gaz rezervine sahip olduğunu, bu durumu kullanarak ülkeyi üretim süper gücü haline getirmeyi planladığını söyledi. Ayrıca, kripto paralar konusunda da ABD'nin dünya çapında merkezi haline geleceğini öne sürdü. Suudi Arabistan'ın ABD'ye 600 milyar dolarlık yatırım yapacağının müjdesini vererek, bunu artırmaları için Veliaht Prens ile görüşeceğini ifade etti.

Orta Doğu Barışı ve Barış Anlaşmaları

Trump, Orta Doğu'da yapılan ateşkes müzakerelerinde kendi yönetimlerinin rolüne dikkat çekerek, "Biz olmasaydık, bu anlaşmalar gerçekleşemezdi," dedi. İki ülke arasındaki barış anlaşmasına yönelik çabaların devam ettiğini belirten Trump, savaşa son vermenin zamanı geldiğini vurguladı.

Yeni Dönemdeki Politikalar

Trump, ABD'deki devlet sansürünü sona erdirmek için idari emir imzaladığını belirtti. Ayrıca, ifade özgürlüğünü koruduğunu ve hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmek için adımlar attığını dile getirdi. Cinsiyet konusunda sadece iki cinsiyet olduğunu savunan Trump, kadın sporlarına hiçbir erkeğin katılmayacağını resmi politika haline getirdiklerini aktardı.

Son olarak, NATO ülkelerinin savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'ine çıkarmalarını isteyeceğini belirtti. Diğer NATO ülkelerinin geçmişte sadece yüzde 2’lik bir miktar ödediğini hatırlatan Trump, bu durumun adil olmadığını ifade etti.

(Sürecek)

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