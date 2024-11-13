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Trump, Dışişleri Bakanlığına Marco Rubio'yu Aday Gösterdi

Donald Trump, Dışişleri Bakanlığı için Marco Rubio'yu aday gösterdi. Rubio'nun hawk tavrıyla dış politikanın şekillenmesi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 23:55
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 23:55
Trump, Dışişleri Bakanlığına Marco Rubio'yu Aday Gösterdi

ABD başkanlığına seçilen Donald Trump, Dışişleri Bakanlığı koltuğu için Marco Rubio'yu aday gösterdi. Rubio, özellikle İran ve Çin konularında "şahin" tavrı ve güçlü İsrail yanlısı görüşleri ile tanınıyor.

Trump'ın ekibinden Truth Social platformunda yapılan resmi açıklamada, Rubio'nun yeni kabinede Dışişleri Bakanı olarak görev alacağı belirtildi, böylece Amerikan medyasında daha önce gündeme gelen adaylık iddiaları teyit edilmiş oldu.

2011 yılından bu yana Senato'da görev yapan ve dış ilişkiler komitesinde önemli bir rol üstlenen Rubio, uzun süredir Florida senatörlüğü yapıyor. Trump ile olan yakın ilişkisi ve Beyaz Saray'ın yeni Özel Kalem Müdürü Susei Wiles ile dostluğu dikkat çekiyor.

Rubio'nun Dışişleri Bakanı olmasının Amerikan dış politikasını nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor. İhtimaller arasında Washington ile Tahran ve Pekin arasındaki ilişkilerin gerilemesi öngörülüyor.

2016 yılında Cumhuriyetçi Partiden başkan aday adaylığı koyan Rubio, o dönemdeki ön seçimlerde başarısız olmuş, Trump ise başkan olarak çıkmıştı. Bu süreçte, Trump'ın başkan yardımcılığı için de adı geçen Rubio, 2016'daki kampanyasında Trump ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etmişti.

Rubio, adaylığının onay alması için Senato'dan geçmesi gerektiğini de unutmamalıdır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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