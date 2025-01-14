Trump Ekibi, Netanyahu'ya Gazze'de Esir Takası İçin Baskı Yapıyor

Trump Ekibi, Netanyahu'yla Görüşerek Esir Takası Anlaşması İçin Baskı Yapıyor

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump tarafından Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak atanacağı duyurulan Steve Witkoff ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında geçen görüşmelerde, Trump'ın 20 Ocak tarihinde göreve başlamadan önce Gazze'de bir esir takası anlaşması sağlanması için baskı yaptığı öne sürüldü.

Konuyla ilgili olarak The Times of Israel'e bilgi veren iki yetkili, Witkoff'un 11 Ocak'taki Netanyahu ile buluşmasının "gergin" geçtiğini aktardı. Görüşmede, esir takası anlaşması için gerekli tavizlerin kabul edilmesi konusunda Netanyahu'ya baskı yapıldığı kaydedildi.

Yetkililer, görüşmede "önemli açıkların" kapatıldığını ve Netanyahu'nun İsrail'in Mayıs 2024'te sunduğu üç aşamalı önerinin yalnızca ilk aşamasıyla ilgili geçici ateşkes sağlamak için çabaladığını belirtti. Ancak bu anlaşmanın ilk aşamasının diğer iki aşamaya bağlanacağını ifade ettiler.

Witkoff'un 11 Ocak'ta Netanyahu ile yaptığı görüşmeden sonra, Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında sürmekte olan dolaylı müzakereler, görünüşe göre esir takası ve saldırıların durdurulmasıyla ilgili nihai bir anlaşmanın sağlanması için yoğun bir şekilde devam ediyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu, üst düzey müzakere heyetini Gazze'deki görüşmeler için Katar'a göndermeye karar verdi. Bu heyetin içinde Mossad Direktörü David Barnea ve Şin-Bet Direktörü Ronen Bar da bulunuyor.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Hamas ile yapılan esir takası anlaşmasının ayrıntılarının %90'ı üzerinde mutabık kalındığı dile getirilmektedir.

Filistinli Kaynaklar, Anlaşmanın Tamamlandığını İddia Ediyor

Doha'daki müzakerelerin hassasiyeti nedeniyle ismini vermek istemeyen Filistinli kaynaklar, sürecin ilerleyişine dair bilgi verdi. Bu kaynaklar, sürecin mevcut şekliyle devam etmesi halinde, muhtemelen 17 Ocak Cuma günü veya daha önce anlaşmanın imzalanabileceğini öne sürdü.

Anlaşmanın 3 aşamada uygulanacağı ve ilk aşamanın 40 ila 42 gün süreceği belirtildi. Ayrıca, ilk aşamada İsrail'in Netzarim ve Philadelphi koridorlarında kalmaya devam edeceği, bir hafta sonra Hamas'tan İsrailli esirlerin teslim edileceği ve ardından Gazze'nin kuzeyine geri dönüşlere izin verileceği ifade edildi.