Trump Filistinlilerin Gazze'ye Dönüş Hakkını Reddetti

Trump'tan Tartışmalı Gazze Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'yi devralma ve yeniden inşa planına dair önemli açıklamalarda bulundu. Trump, Fox News kanalına verdiği mülakatta, Filistinlilerin Gazze'ye geri dönüş hakkının olmayacağını belirtti.

Filistinlilere Yeni Alanlar Oluşturulacak

Trump, Gazze'deki Filistinlilere Mısır ve Ürdün'de daha güvenli ve yaşanabilir yaşam alanları inşa edeceklerini savunarak, "Bu bölgeye dönüşleri söz konusu olmayacak" dedi. Gazze'yi devralma planını, gelecekteki bir emlak geliştirme projesi olarak değerlendirdi.

Geri Dönüş İhtimaline Şüpheyle Yaklaştı

Filistinlilerin geri dönüş hakkı ile ilgili soruya yanıt veren Trump, "Hayır, olmayacak çünkü çok daha iyi konutlara sahip olacaklar" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Filistinlilerin kalıcı yaşam alanları oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Ürdün ve Mısır ile İş Birliği Vurgusu

Trump, Filistinlilerin geri dönüşlerinin zor olacağını belirterek, "Eğer geri dönmek zorunda kalırlarsa, bunun gerçekleşmesi için yıllar geçmesi gerekecek. Ayrıca orası yaşanabilir bir alan değil" dedi. ABD'nin her yıl Ürdün ve Mısır'a milyarlarca dolar yardım yaptığını hatırlatarak, bu ülkelerle yapılacak anlaşmaların önemine dikkat çekti.