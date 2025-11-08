Trump: G20'nin Güney Afrika'da Yapılacak Olması "Tam Bir Rezalet"

Trump, insan hakları iddiaları nedeniyle ABD yetkililerinin zirveye katılmayacağını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, 22-23 Kasım tarihlerinde Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenecek G20 Zirvesi'ne ilişkin sert bir açıklama yaptı.

Trump, kendisine ait Truth sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda zirvenin Güney Afrika'da yapılacak olmasını "tam bir rezalet" olarak nitelendirdi.

Güney Afrika'da beyaz kökenli bireylere şiddet uygulandığını belirten Trump, "Afrikaner'lar (Hollandalı yerleşimciler ile Fransız ve Alman göçmenlerin soyundan gelenler) öldürülüp katlediliyor ve topraklarına ve çiftliklerine yasadışı yollardan el konuluyor."

Trump, "Bu insan hakları ihlalleri devam ettiği sürece hiçbir ABD hükümet yetkilisi toplantıya katılmayacak" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Trump, 2026 G20 Zirvesi'ni ABD'nin Florida eyaletindeki Miami şehrinde gerçekleştirmek için sabırsızlandığını sözlerine ekledi.

TRUMP'UN AÇIKLAMASI