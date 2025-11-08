Trump: G20'nin Güney Afrika'da Yapılacak Olması 'Tam Bir Rezalet'

Trump, G20 Zirvesi'nin Güney Afrika'da yapılmasını 'tam bir rezalet' diyerek ABD yetkililerinin katılmayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 06:13
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 06:13
Trump: G20'nin Güney Afrika'da Yapılacak Olması 'Tam Bir Rezalet'

Trump: G20'nin Güney Afrika'da Yapılacak Olması "Tam Bir Rezalet"

Trump, insan hakları iddiaları nedeniyle ABD yetkililerinin zirveye katılmayacağını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, 22-23 Kasım tarihlerinde Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenecek G20 Zirvesi'ne ilişkin sert bir açıklama yaptı.

Trump, kendisine ait Truth sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda zirvenin Güney Afrika'da yapılacak olmasını "tam bir rezalet" olarak nitelendirdi.

Güney Afrika'da beyaz kökenli bireylere şiddet uygulandığını belirten Trump, "Afrikaner'lar (Hollandalı yerleşimciler ile Fransız ve Alman göçmenlerin soyundan gelenler) öldürülüp katlediliyor ve topraklarına ve çiftliklerine yasadışı yollardan el konuluyor."

Trump, "Bu insan hakları ihlalleri devam ettiği sürece hiçbir ABD hükümet yetkilisi toplantıya katılmayacak" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Trump, 2026 G20 Zirvesi'ni ABD'nin Florida eyaletindeki Miami şehrinde gerçekleştirmek için sabırsızlandığını sözlerine ekledi.

TRUMP'UN AÇIKLAMASI

TRUMP'UN AÇIKLAMASI

İLGİLİ HABERLER

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump: G20'nin Güney Afrika'da Yapılacak Olması 'Tam Bir Rezalet'
2
Hatay'da 3.9 Depreminde İş Yerinden Kaçış Anları Kamerada
3
Diyarbakır'da Zincirleme Kaza: 1'i Bebek 4 Yaralı
4
Adıyaman'da Beş Çocuk Babası Mustafa Çektir Evinde İntihar Etti
5
Yargıtay: TikTok Paylaşımı Boşanma Nedeni Sayıldı
6
Kurtulmuş'tan Meclis'te Resepsiyon: TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılışı
7
Şırnak İdil'de Traktör Kazası: Reyhan M. Hayatını Kaybetti

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı