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Trump, Göreve Başladığı Günde Kutlama Etkinliklerine Katıldı

Donald Trump, görevine başladığı ilk günde düzenlenen kutlama balolarında destekçileriyle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 09:56
Trump, Göreve Başladığı Günde Kutlama Etkinliklerine Katıldı

Trump'ın İlk Günü: Kutlamalar ve Etkinlikler

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, yemin ederek resmen göreve başladığı ilk günün sonunda, eşi Melania Trump, aile üyeleri ve yakın ekibiyle birlikte bir dizi kutlama etkinliğine katıldı.

Yoğun bir programla güne başlayan Trump, başkent Washington'da onuruna düzenlenen üç ayrı baloya iştirak etti. Kutlamalara, dünya genelinden seçkin davetliler de katıldı.

Trump'ın gününe, kilisede dua ederek başlamasıyla birlikte, yemin törenine katılması da dikkat çekti. Ardından Beyaz Saray'a geçerek onlarca başkanlık kararnamesine imza atan başkan, bazı basın açıklamalarında bulundu.

Zafer Mitingi ve Balolar

Günün ilerleyen saatlerinde, Capital One Arena’da düzenlenen "Zafer Mitingi"nde konuşma yapan Trump, akşam saatlerinde eşi Melania ile birlikte Washington Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Başkomutan Balosu"nda dans etti. Bu baloda, Başkan Yardımcısı James David Vance ve eşi Usha Vance de çiftin yanında yer aldı.

Trump, daha sonra aynı binada düzenlenen ikinci kutlama etkinliği olan Özgürlük Balosu'na katıldı. Burada destekçilerine selamlama konuşması yapan Trump, ayrıca Güney Kore'de görevli ABD askerleri ile canlı yayında sohbet etti ve kesilen pasta ile kutlamaları sürdürdü.

Yıldız Işığı Balosu ve Sanatçılar

Gece geç saatlerde, Yıldız Işığı Balosu adlı bir başka kutlama etkinliğine de katılacağı duyurulan Trump'ın onuruna düzenlenen bu etkinliklerde birçok ABD'li sanatçı sahne aldı.

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