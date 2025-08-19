DOLAR
Trump Hazırlık Başlattı: Putin ve Zelenskiy ile Üçlü Zirve Planı

Trump, Putin ve Zelenskiy arasında yeri henüz belirlenmemiş görüşme için hazırlıkların başladığını ve daha sonra üçlü zirve düzenleneceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 01:35
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 01:35
Toplantı süreci ve Beyaz Saray açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupalı liderlerle gerçekleştirdiği görüşmenin çok verimli geçtiğini ve bunun ardından Vladimir Putin ile Volodimir Zelenskiy'i bir araya getirecek toplantı için hazırlıklara başladığını duyurdu.

Trump, dün Beyaz Saray'da hem Zelenskiy hem de Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmelerin ardından Truth Social hesabından açıklama yaptı. Açıklamasında, Avrupalı liderlerin isimlerini tek tek sayarak görüşmenin verimli geçtiğini vurguladı.

Görüşmenin başlangıcının Doğu Salonunda olduğunu, sonlanmasının ise Oval Ofis'te farklı formatta bir toplantıyla gerçekleştiğini belirten Trump, toplantı sırasında Ukrayna için güvenlik garantileri konusunun, ABD ile koordineli olarak çeşitli Avrupa ülkeleri tarafından sağlanmasının değerlendirildiğini aktardı. Trump, "Herkes Rusya/Ukrayna için barış olasılığından çok memnun." ifadelerine yer verdi.

Toplantıların sonunda Putin'i telefonla aradığını kaydeden Trump, "Devlet Başkanı Putin ile Devlet Başkanı Zelenskiy arasında yeri henüz belirlenmemiş bir toplantı için hazırlıklara başladım" dedi.

Trump, bu görüşme gerçekleştikten sonra iki devlet başkanı ve benim de katılacağım üçlü bir toplantı yapacaklarını bildirdi.

Bu adımı savaşın sona erdirilmesi açısından kritik olarak niteleyen Trump, sürecin ayarlanmasında Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilci Steve Witkoff'un çalışmalara başladığını ifade etti.

