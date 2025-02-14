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Trump, Hindistan'a F-35 Satışı İçin Kapıları Açtı

Trump, Hindistan'a F-35 satışı yapacaklarını duyurdu. S-400 almasına rağmen CAATSA yaptırımlarından muaf tutuluyor.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 03:17
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 03:17
Trump, Hindistan'a F-35 Satışı İçin Kapıları Açtı

Trump, Hindistan'a F-35 Satışı İçin Kapıları Açtı

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'a F-35 savaş uçakları satışının önünü açacaklarını bildirdi. Bu açıklama, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasına rağmen Hindistan'ın ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında yaptırımlardan muaf tutulması ile birlikte geldi.

İki Ülke Arasındaki Savunma İşbirliği

Trump, Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile birlikte iki ülke arasındaki savunma işbirliğini güçlendireceklerini vurguladı. Bu yıl itibarıyla Hindistan'a askeri satışlarını milyonlarca dolar artıracaklarını belirten Trump, "F-35 savaş uçaklarını sağlamanın da önünü açmış olacağız," dedi.

Hindistan'ın S-400 Satın Alması ve CAATSA Yaptırımları

Hindistan, Ekim 2018 tarihinde Rusya ile yaptığı 5,8 milyar dolarlık anlaşma ile Moskova'dan S-400 hava savunma sistemleri satın almıştı. İlk parti teslimatları ise Aralık 2021'de gerçekleşti. ABD yönetimi, Hindistan'ı Güneydoğu Asya'da Çin’i dengelemek amacıyla kritik bir müttefik olarak gördüğünden, bu ülkeye CAATSA yaptırımlarını uygulamaktan kaçındı. Ancak bu durum, Rusya'dan aynı sistemi alan Ankara'nın tepkisini çekti.

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