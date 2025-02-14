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Trump'ın Cinsiyet Değiştirme Kararı Geçici Olarak Durduruldu

Federal yargıç, Trump'ın 19 yaş altındakilerin cinsiyet değiştirmesine yönelik kararnamesini geçici olarak durdurdu.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 01:34
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 01:34
Trump'ın Cinsiyet Değiştirme Kararı Geçici Olarak Durduruldu

Trump'ın Cinsiyet Değiştirme Kararnamesi Engellendi

ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın 19 yaş altındakilerin cinsiyet değiştirmesine yönelik federal desteği durduran kararnamesini geçici olarak engelledi.

Maryland Bölge Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Federal Yargıç Brendan Hurson, dava sürecinde Trump'ın bu kararnamesini 14 günlüğüne durdurma kararı aldığını duyurdu.

Trump, 28 Ocak'ta "Çocukların Kimyasal ve Cerrahi Sakatlanmalardan Korunması" başlıklı bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı. Bu kararnamede, "ülke genelinde tıp uzmanlarının, bir dizi geri dönüşü olmayan tıbbi müdahaleyle bir çocuğun cinsiyetini değiştirebileceği gibi radikal ve yanlış bir anlayışla, giderek artan sayıda çocuğu sakatladığı ve kısırlaştırdığı" ifadesi yer alıyordu.

Kararnamede kullanılan "çocuk" terimi, 19 yaş altındaki bireyleri tanımlamakta olup, bu kişilerin cinsiyet değiştirmelerine katkı sağlayan federal finansmanın durdurulmasına sebep olmuştu.

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