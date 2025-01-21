Trump'ın Doğumla Vatandaşlık Hakkını Kaldırmasına 18 Eyaletten Dava

Trump'ın Vatandaşlık Kararına Yasal Tepki

ABD Başkanı Donald Trump, yemin töreninin gerçekleştirildiği gün imzaladığı kararnamesiyle, ülkede doğan çocuklara otomatik vatandaşlık verilmesini sağlayan düzenlemeyi ortadan kaldırdı. Bu duruma karşı 18 Demokrat eyalet, California, New York ve New Jersey gibi eyaletlerin savcıları öncülüğünde dava açtı.

Mahkeme Süreci ve Anayasal İhlaller

California ve Washington DC Federal mahkemelerine sunulan dava dilekçesinde, Trump'ın kararnamesinin Anayasa'ya aykırı olduğuna vurgu yapıldı. Dava dilekçesinde, Trump'ın "yerleşik ve uzun süredir devam eden bir anayasal ilkeyi" değiştirmeye çalıştığı belirtilerek, "Başkanın anayasal bir değişikliği veya usulüne uygun yürürlüğe konulmuş bir yasayı yeniden yazma veya geçersiz kılma yetkisi yoktur." ifadelerine yer verildi.

Çocukların Hakları Tehlikede

Mahkemeye sunulan belgelerde her yıl ülke genelinde yaklaşık 150 bin çocuğun vatandaş olmayan iki ebeveynden doğduğu kaydedildi. Bu kararnameyle bu çocukların, vatandaşlıkla sağlanan temel hizmetler ve federal fonlardan mahrum bırakılacağı ifade edildi.

Başsavcı Platkin'in Açıklamaları

New Jersey Başsavcısı Matthew Platkin, Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkını tek taraflı olarak sona erdirme girişiminin Anayasa'nın açık ihlali olduğunu vurgulayarak, "Bu ülkedeki başkanların geniş yetkileri var ancak kral değiller." dedi. Platkin, 150 yıldan uzun süredir bu temelin takip edildiğine dikkati çekerek, "Bu ülkede doğan bebekler Amerikan vatandaşıdır. Bu kararname sadece yasaya değil, ulusun özüne de bir saldırıdır." şeklinde konuştu.

Dün yemin ederek göreve başlayan Trump'ın bu kararnamesi, Afrikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) tarafından bugün mahkemeye taşındı.